Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, зміцнюється до єни

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, упевнено зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,06%.

Пара євро/долар за даними на 14:35 EET торгується на рівні $1,1126 проти $1,1113 на закриття попередньої сесії.

Деяку підтримку євро, ймовірно, надають оголошені Китаєм заходи стимулювання економічної активності, відзначають експерти MUFG Bank. Це пов'язано з тим, що європейська економіка пов'язана з китайською сильніше, ніж американська, йдеться в огляді MUFG.

"Це відбувається в той момент, коли економіка єврозони, мабуть, сповільнює зростання після збільшення його темпів у першому півріччі", - говорить аналітик MUFG Лі Гардман, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Проте, за його словами, можливість зміцнення євро до долара обмежена, оскільки слабка динаміка вересневих індексів менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні посилила очікування, що Європейський центральний банк може прискорити темпи зниження ставок.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася під час торгів до $1,3367 проти $1,3348 напередодні. Голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив в інтерв'ю газеті Kent Messenger, що ЦБ, імовірно, продовжить знижувати базову ставку, проте не має наміру поспішати з цим.

Банк Японії, тим часом, не має наміру поспішати з підвищенням ставки.

"Ухвалюючи рішення щодо подальшої політики, японському ЦБ необхідно буде уважно оцінювати події на фінансових ринках і ринках капіталу і всередині країни, і за кордоном, а також наслідки цих подій для зарубіжних економік, - заявив голова Банку Японії Кадзуо Веда під час виступу на заході в Осаці у вівторок. - У нас достатньо часу для цього".

Курс долара до єни піднявся під час торгів до 144,09 єни з 143,61 єни на закриття попередньої сесії.

Офшорний юань дорожчає в парі з доларом США у вівторок, попри суттєве пом'якшення політики китайським ЦБ.

Народний банк Китаю (НБК) оголосив про зниження норми резервування для банків на 0,5 відсоткового пункту (в.п.). Для великих банків вона тепер становитиме 9,5%. Цей захід дасть змогу вивільнити ліквідність у розмірі 1 трлн юанів ($142,15 млрд), вважають у ЦБ. У поточному році норму резервування може бути зменшено ще на 0,25-0,5 в.п., заявив голова НБК Пань Гуншен.

Китайський ЦБ також знизив ставку за семиденними операціями зворотного РЕПО - до 1,5% із 1,7% річних - й анонсував заходи з підтримки ринку нерухомості, зокрема зменшення ставок за вже виданою іпотекою.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0336 юаня проти 7,0617 юаня за підсумками попередньої сесії.