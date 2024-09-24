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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3885 грн/$1
12:39 24.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 вересня 2024 року.
|Показник
|23.09.2024
|24.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3370
|41.3885
|0.124
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 вересня - 41,3567 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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