Азійські акції зростають на новинах з Китаю про стимулювання; Австралія скорочує втрати після заяви РБА

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, причому китайські ринки лідирували на повідомленнях про нові заходи стимулювання з боку Пекіна, в той час як австралійські ринки скоротили свої втрати після того, як Резервний банк Австралії утримав ставки на колишньому рівні.

Регіональні ринки отримали певний позитивний імпульс від незначного нічного зростання на Волл-стріт, а американські ринки залишаються на шляху до рекордних максимумів. Але ф'ючерси на Волл-стріт відступили на азіатських торгах, що свідчить про те, що нещодавнє ралі може призупинитися.

Більшість азійських ринків утримували значні прибутки минулого тижня, оскільки інвестори раділи різкому зниженню процентної ставки Федеральним резервом. Цього тижня основна увага буде прикута до подальших сигналів від ФРС та економіки США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли більш ніж на 2% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng виріс більш ніж на 3% і став найкращим в Азії.

Китайські урядовці оприлюднили низку запланованих заходів для подальшого стимулювання економічного зростання, а Народний банк має намір знизити резервні вимоги до банків на 50 базисних пунктів, щоб розблокувати більшу ліквідність.

Щодо ураженного ринку нерухомості, уряд заявив, що знизить іпотечні ставки за існуючими кредитами. Агентство Bloomberg повідомило, що уряд планує виділити щонайменше 500 мільярдів юанів (70,8 мільярда доларів) на підтримку ліквідності місцевих акцій.

Вівторкові кроки відбулися після того, як у понеділок НБК знизив короткострокову ставку репо для подальшого підвищення ліквідності. Ці кроки спрямовані безпосередньо на підтримку економічного зростання, оскільки китайська економіка бореться з постійною дезінфляцією та тривалим спадом на ринку нерухомості.

Індекси CSI300 та SSEC досягли майже восьмимісячних мінімумів на останніх сесіях, в той час як Hang Seng також зазнав втрат.

Азійські ринки зросли. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,8%, а TOPIX додав 0,5%, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель показали, що сектор послуг країни у вересні виріс більше, ніж очікувалось.

Але виробнича активність в Японії скорочується третій місяць поспіль.

Південнокорейський індекс KOSPI торгувався без змін, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували дещо слабке відкриття, при цьому індекс зіткнувся з опором на рівні 26 000 пунктів.

Австралійський ASX 200 відстав від своїх азійських колег, впавши на 0,2%, хоча і скоротив деякі втрати після того, як РБА утримав ставки, як і очікувалось, на стабільному рівні.

РБА заявив, що інфляція все ще залишається занадто високою і що він «не виключає» будь-яких заходів для стримування цінового тиску. Але центральний банк не надав жодних чітких сигналів щодо того, як змінюватимуться ставки в найближчі місяці.

Втім, оскільки РБА прогнозує, що інфляція стабільно опуститься в цільовий діапазон лише до 2026 року, аналітики не очікують жодних пом'якшувальних заходів щонайменше до першого кварталу 2025 року, якщо не пізніше.

Щомісячні дані щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані в середу, нададуть більше інформації про австралійську економіку.