Австралійський долар наблизився до максимуму 2024 року, через зниження ставкок у Китаї

У вівторок курс австралійського долара наблизився до свого найвищого рівня цього року, оскільки центральний банк має намір зберегти політику незмінною, а трейдери зосередилися на будь-яких натяках на можливе пом'якшення монетарної політики в найближчій перспективі.

Валюта також отримала підтримку від заходів стимулювання, оголошених Народним банком Китаю. Ці заходи дещо послабили юань на офшорних торгах.

Єна перебувала в середині нещодавніх діапазонів по відношенню до долара напередодні виступу голови Банку Японії Кадзуо Уеда, який може дати підказки щодо темпів підвищення процентних ставок, після того, як центральний банк дав зрозуміти, що не поспішає з подальшим посиленням монетарної політики.

Євро спробував стати на ноги після падіння майже на 0,5% за ніч, оскільки слабкі опитування ділової активності вказували на подальше зниження ставок.

Стерлінг наблизився до 2-1,5-річного піку після того, як Банк Англії минулого тижня зайняв набагато менш пасивну позицію, ніж Федеральна резервна система або Європейський центральний банк.

Станом на 04:12 EET австралійський долар виріс до $0,6839, продовживши зростання на 0,45% з попередньої сесії, коли він торкнувся позначки $0,6853 вперше з 28 грудня.

Очікується, що у вівторок РБА залишить ставки без змін, але економісти і трейдери мають протилежні думки щодо можливості зниження ставок цього року. З 44 економістів, опитаних Reuters, лише четверо прогнозують зниження ставок до кінця грудня, тоді як трейдери оцінюють шанси на зниження ставок приблизно в 60%.

Тим часом, голова Народного банку Китаю Пан Гуншен оголосив у вівторок про зниження на 50 базисних пунктів (б.п.) резервних вимог до банків і дав сигнал про подальше пом'якшення ключових кредитних ставок.

«Це досить широке пом'якшення з боку Китаю, - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Як тільки РБА відійде від справ, я думаю, що австралійський долар отримає підтримку», що може допомогти йому зрости до 70 центів США до кінця року, додав він.

Китайський юань спочатку ослаб приблизно на 0,16% на офшорних торгах після оголошення, але в останній момент залишився на рівні 7,0590 за долар.

Японська єна зросла до 143,495 за долар, але залишилася близько до центру свого вересневого діапазону 147,20-139,58, більш ніж річного піку, досягнутого 16 вересня.

Єна відступила від нещодавнього максимуму на тлі зменшення ставок на агресивне посилення монетарної політики Банком Японії, особливо після того, як у п'ятницю губернатор Уеда зайняв обережний тон, заявивши, що центральний банк витратить деякий час на моніторинг ризиків для глобального зростання.

Курс євро майже не змінився і склав $1,1105. Опитування, проведене S&P Global, показало, що ділова активність в єврозоні різко скоротилася в цьому місяці, оскільки домінуюча сфера послуг блоку залишилася без змін, в той час як спад в обробній промисловості прискорився.

Фунт стерлінгів не змінився і склав $1,33445. Минулого четверга Банк Англії зберіг ставки без змін, а його голова заявив, що центральний банк повинен бути «обережним, щоб не знижувати ставки занадто швидко або на занадто велику суму».