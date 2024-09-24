Індекси Волл-стріт закрилися помірним зростанням

Американські фондові індекси в понеділок закрилися з невеликим зростанням, оскільки інвестори оцінювали, чи розвинеться тенденція протягом тижня після зниження ставок Федеральним резервом.

Зростання відбулося на тлі коментарів політиків ФРС і стабільних даних по виробничій активності, що стало продовженням різкого зростання ринку минулого тижня після рішення центрального банку знизити процентні ставки.

Ключовий крок ФРС минулого тижня підштовхнув основні індекси до місячного зростання, незважаючи на історичну тенденцію, що вересень був слабким місяцем для акцій.

Коментарі в понеділок трьох президентів резервних банків були в центрі уваги інвесторів, які шукали підказки, чому центральний банк розпочав свій цикл пом'якшення із значного зниження ставки на 50 базисних пунктів.

Чиновники ФРС, в тому числі Рафаель Бостік, Ніл Кашкарі та Остін Гулсбі, підтримали останнє зниження ставки центрального банку і висловилися на користь подальшого зниження ставок до кінця року.

Бети трейдерів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group, спочатку схилялися до більш рішучого кроку ФРС на майбутньому засіданні в листопаді, після того, як голова Крістофер Уоллер в п'ятницю зазначив, що майбутні дані по інфляції можуть виявитися нижчими за цільовий показник ФРС в 2%.

Однак відтоді ставки змінилися, і тепер вони виглядають як підкидання монети: згідно з даними LSEG, ринки очікують зниження ставки на 74 базисних пункти до кінця року.

Що стосується даних, то у вересні ділова активність у США залишалася стабільною, в той час як середні ціни на товари і послуги зростали найшвидшими темпами за останні шість місяців, що потенційно може свідчити про зростання інфляції в найближчі місяці.

«Я думаю, що інвестори все ще займають вичікувальну позицію, якщо м'яка посадка є найбільш вірогідним результатом», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 61,29 пункту, або на 0,15%, до 42 124,65, S&P 500 - на 16,02 пункту, або на 0,28%, до 5 718,57, а Nasdaq Composite - на 25,95 пункту, або на 0,14%, до 17 974,27.

Вісім з 11 секторів S&P 500 зросли. Акції енергетичного сектору зросли на 1,31%, в той час як акції сектору охорони здоров'я знизились на 0,25%.

Серед акцій, чутливих до зміни процентних ставок, акції Tesla підскочили на 4,65%, а Meta Platforms зросли на 0,6% після того, як Citigroup підвищив свій ціновий орієнтир для цих акцій.

Індекс Russell 2000, що відслідковує акції компаній з малою капіталізацією, знизився на 0,25%.

Уся увага прикута до п'ятничного показника витрат на особисте споживання за серпень - основного показника інфляції, якому надає перевагу ФРС. Аналітики кажуть, що цей реліз стане найбільш значущим каталізатором цього тижня.

Серед лідерів ринку, акції Intel зросли на 3,05% після того, як ЗМІ повідомили, що Apollo запропонувала інвестувати в виробника мікросхем до 5 мільярдів доларів.

Акції General Motors впали на 1,72% після того, як Бернстайн знизив рейтинг акцій автовиробника до «ринкового» з «випереджаючого».

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,48 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 505 нових максимумів і 36 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 62 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, а Nasdaq Composite зафіксував 80 нових максимумів і 123 нових мінімуми.