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Аграрії цьогоріч отримали ₴74,5 мільярда кредитів на розвиток
13:21 23.09.2024 |
З початку 2024 року 10,293 тис. українських агрогосподарств отримали 74,52 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"З початку року 10 283 агрогосподарствам виплатили 74,52 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області - 18 млрд грн виділено для 991 підприємств.
Аграрії Дніпропетровщини отримали 5,11 млрд грн для 759 підприємств, Черкащини - 4,95 млрд грн для 427, Львівщини - 4,54 млрд грн - для 656, Кіровоградщини - 4,31 млрд грн для 1227, Тернопільщини - 4,33 млрд грн - для 390, Одещини - 4,25 млрд грн для 880, Вінниччини - 4,19 млрд грн для 986.
Як повідомлялося, перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, на які поширюється програма часткової компенсації вартості (до 25%) у межах державної програми підтримки аграріїв, розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.
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