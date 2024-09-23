Аграрії цьогоріч отримали ₴74,5 мільярда кредитів на розвиток

З початку 2024 року 10,293 тис. українських агрогосподарств отримали 74,52 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"З початку року 10 283 агрогосподарствам виплатили 74,52 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області - 18 млрд грн виділено для 991 підприємств.

Аграрії Дніпропетровщини отримали 5,11 млрд грн для 759 підприємств, Черкащини - 4,95 млрд грн для 427, Львівщини - 4,54 млрд грн - для 656, Кіровоградщини - 4,31 млрд грн для 1227, Тернопільщини - 4,33 млрд грн - для 390, Одещини - 4,25 млрд грн для 880, Вінниччини - 4,19 млрд грн для 986.

Як повідомлялося, перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, на які поширюється програма часткової компенсації вартості (до 25%) у межах державної програми підтримки аграріїв, розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.