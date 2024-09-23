НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3370 грн/$1

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.