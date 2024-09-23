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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3370 грн/$1
12:48 23.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 вересня 2024 року.
|Показник
|20.09.2024
|23.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3573
|41.3370
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 вересня - 41,3481 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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