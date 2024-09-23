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Долар США стабільний до євро і фунта, зміцнюється до єни та юаня
09:48 23.09.2024 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, зміцнюється щодо єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшився на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - знизився на 0,02%.
Пара євро/долар за даними на 8:45 кч торгується на рівні $1,1168 проти $1,1165 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3319 проти $1,3324 за підсумками торгів у п'ятницю.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на остаточні дані про динаміку ВВП США за другий квартал, а також звіт про доходи і витрати американців за серпень, що містить ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).
Крім того, на поточний тиждень заплановано виступи голів Федеральних резервних банків Атланти, Чикаго і Міннеаполіса.
Як повідомлялося, минулого тижня ФРС опустила базову процентну ставку відразу на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 4,75-5% річних. Зниження стало першим з березня 2020 року і рекордним з 2008 року. Новий медіанний прогноз керівників ФРС передбачає, що до кінця поточного року ставку буде знижено ще на 50 б.п., а наступного року - на 100 б.п.
Банк Англії і Банк Японії, які також провели засідання минулого тижня, зберегли ставки на колишніх рівнях.
Курс долара до єни піднявся під час торгів у понеділок до 144,2 єни з 143,92 єни на закриття попередньої сесії. У понеділок активність торгів цією парою нижча за звичайну, оскільки біржі Японії закриті у зв'язку зі святом (Осіннє рівнодення).
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0466 юаня проти 7,0416 юаня за підсумками попередньої сесії.
У понеділок стало відомо, що Народний банк Китаю та інші фінрегулятори проведуть брифінг для обговорення заходів фінансової підтримки економіки.
Крім того, китайський ЦБ влив у фінансову систему 74,5 млрд юанів ($10,6 млрд) у межах 14-денних операцій зворотного РЕПО. Ставка за цими операціями була знижена до 1,85% річних з 1,95%.
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