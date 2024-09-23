Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі збереження оптимізму щодо зниження ставок

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на торгах в Азії, оскільки жовтий метал виграє від тривалого позитивного настрою щодо зниження процентних ставок у США, а невизначеність перед шквалом сигналів цього тижня також сприяє зростанню цін.

Минулого тижня жовтий метал підскочив до рекордних максимумів після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки, і значною мірою зберіг цей імпульс. Більш м'який долар і прибутковість казначейських облігацій також принесли користь більш широким ринкам металів.

Спотове золото подорожчало на 0,3% до рекордних 2631,19 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 2655,80 доларів за унцію.

Жовтий метал подорожчав після того, як ФРС знизила ставки на 50 базисних пунктів, сигналізуючи про початок циклу пом'якшення, який, за очікуваннями аналітиків, призведе до зниження ставок на 125 базисних пунктів цього року.

Зниження ставок є добрим знаком для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи. Нижчі ставки також зменшують привабливість долара і боргових зобов'язань.

Цього тижня очікується більше сигналів від ФРС та економіки США. Найближчими днями мають виступити багато членів ФРС, зокрема голова Джером Пауелл.

У п'ятницю також мають бути опубліковані дані щодо індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС - і, ймовірно, вони вплинуть на плани центрального банку щодо подальшого зниження ставок.

Крім ФРС, цього тижня очікується зниження процентних ставок на засіданнях центральних банків Швейцарії та Швеції, а більшість світових центральних банків розпочнуть цикли пом'якшення разом з ФРС.

За винятком золота, ціни на інші дорогоцінні метали відставали. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $974,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $31,430 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь в понеділок незначно зросли, хоча оптимізм щодо зниження ставок також сприяв зростанню червоного металу на останніх сесіях.

Основна увага була зосереджена на додаткових заходах стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, після того, як Народний банк Китаю несподівано знизив ставки репо для подальшого підвищення місцевої ліквідності.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9525,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,3420 за фунт.

Цього тижня буде опубліковано безліч індексів менеджерів із закупівель по всьому світу, які дадуть більше інформації про ділову активність, зокрема, у виробничій сфері.