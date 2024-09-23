Акції в Азії зростають; Китай піднявся на зниженні ставки репо, Австралію вразили збитки рітейлерів

Більшість азіатських акцій дещо зросли в понеділок на тлі стійкого оптимізму щодо зниження процентних ставок, тоді як австралійські ринки відстали, оскільки акції найбільших роздрібних компаній різко впали через антимонопольний позов.

Китайські ринки зросли після того, як Народний банк Китаю знизив ставку короткострокового кредитування, хоча загальне зростання було обмеженим.

Обсяги регіональних торгів стримував вихідний день в Японії. Слабке закриття п'ятничних торгів на Уолл-стріт також спричинило стриману динаміку, хоча ф'ючерси на американські фондові індекси зросли під час азійських торгів.

Але азійські ринки утримували значні прибутки попереднього тижня, оскільки настрої покращилися завдяки зниженню процентної ставки Федеральним резервом, а також тому, що центральний банк розпочав цикл пом'якшення монетарної політики.

Ринки очікували на низку ключових сигналів зі США, щоб отримати більше інформації про дії ФРС, і цього тижня мають виступити кілька посадовців. Також очікуються ключові дані по інфляції.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,4% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,7%.

Народний банк Китаю знизив 14-денну ставку зворотного репо з 1,95% до 1,85%, ще більше пом'якшивши місцеві монетарні умови, щоб сприяти економічному зростанню.

Але цей крок був зроблений через кілька днів після того, як НБК розчарував ринки, залишивши базову процентну ставку незмінною. Китайські індекси все ще торгуються трохи вище семимісячних мінімумів, досягнутих на початку вересня.

Інвестори закликають Пекін розгорнути більше заходів стимулювання на тлі незначних ознак економічного підйому в країні.

Австралійський ASX 200 показав найгірші результати в Азії, втративши 0,6% після падіння з рекордних максимумів.

Найбільше постраждали гіганти супермаркетів Woolworths Ltd та Coles Group Ltd, акції яких впали від 3% до 4% після того, як австралійський антимонопольний регулятор подав на них до суду за те, що вони нібито вводили клієнтів в оману щодо знижок.

Настрої щодо Австралії також були слабкими перед завершенням засідання Резервного банку Австралії у вівторок. Хоча РБА, як очікується, не буде підвищувати процентні ставки, очікується, що він вдарить яструбиним акордом в умовах стійкої сили ринку праці та тривкої інфляції.

Азійські ринки дрейфували вгору на фоні тривалого оптимізму щодо зниження процентних ставок. Ф'ючерс на Nikkei 225 виріс на 0,9%, оскільки місцеві ринки були закриті на вихідні.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,1%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття, і зараз індекс наближається до рекордного максимуму в 26 000 пунктів.