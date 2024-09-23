Волл-стріт впала після ралі на зниженні ставок





У п'ятницю Волл-стріт закрився зниженням, перебуваючи поблизу рекордних значень Dow і S&P 500 закриття попередньої сесії, в той час як долар зміцнився, оскільки інвестори перетравили зниження Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів в середині тижня, що поклало початок циклу зниження ставок.

Через кілька днів після зниження ставки два голови ФРС висловили протилежні погляди на перспективи інфляції, підкресливши масштаб дебатів щодо кроку, який голова Джером Пауелл позиціонує як захист стійкої економіки, а не як екстрену реакцію на слабкі дані про зайнятість.

Всі три основні фондові індекси США завершили тиждень зростанням, недалеко від історичних максимумів, досягнутих у четвер, коли покупці скуповували більш ризиковані активи.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ринки повністю закладають в ціну зниження ставки щонайменше на 25 б.п. в листопаді, а ймовірність зниження на 50 б.п. становить 48,9%.

Зниження ставки на 50 б.п. змусило інвесторів замислитися про «ризики під поверхнею, про які вони не знають» і захотіти позиціонуватися для «ризиків невідомості», сказав Майкл Матоусек, головний трейдер U.S. Global Investors.

«Інше питання, чи спрацює м'яка посадка, тому це може трохи втомлювати інвесторів, викликаючи певні побоювання», - додав він, маючи на увазі ідеальний економічний сценарій, в якому інфляція знижується, не викликаючи рецесію.

Промисловий індекс Dow Jones закрився зниженням на 0,09%, до 42 063,36, S&P 500 знизився на 0,19%, до 5 702,55, а Nasdaq Composite завершив тиждень на 0,36% нижче, на рівні 17 948,32.

Зростання Dow було підтримано компанією Nike, акції якої зросли після заяви про те, що колишній топ-менеджер Елліотт Хілл повернеться в компанію і змінить Джона Донахью на посаді генерального директора.

Індекс світових акцій MSCI знизився на 0,21%, до 837,69 після стрибка в четвер до рекордного максимуму.

Комунальні компанії показали кращі результати, завдяки Constellation Energy, акції якої злетіли більш ніж на 20% на новинах про угоду з Microsoft щодо відновлення роботи частини законсервованої атомної електростанції для живлення проектів зі штучного інтелекту.