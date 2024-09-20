Долар США дешевшає до євро і фунта, різко дорожчає відносно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дорожчає в парі з ієною.

Індекс DXY, що розраховується ICE, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшився на 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,15%.

Пара євро/долар за даними на 15:20 EET торгується на рівні $1,1169 проти $1,1161 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3310 проти $1,3284 за підсумками торгів у четвер.

Напередодні Банк Англії ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 5% річних, хоча інвестори припускали, що регулятор може знизити її слідом за американським ЦБ. Днем раніше Федеральна резервна система опустила ставку відразу на 50 базисних пунктів, до 4,75-5%.

Фунт, імовірно, зміцнюватиметься до долара, оскільки рішення Банку Англії про збереження ставки на колишньому рівні, яке підтримали 8 із 9 членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), свідчить про обережний підхід до майбутнього пом'якшення політики, зазначають експерти Nomura.

"Здається, MPC не має наміру поспішати зі зниженням ставки", - йдеться в огляді Nomura, який цитує The Wall Street Journal.

Нинішні очікування ринку щодо пом'якшення політики Банком Англії виглядають завищеними і, ймовірно, будуть переглядатися трейдерами, що надасть підтримку фунту, особливо з огляду на те, що інші провідні світові ЦБ знижуватимуть ставки швидше, ніж британський регулятор, наголошується в огляді.

Курс долара щодо єни піднявся під час торгів до 144,05 ієни з 142,63 єни на закриття попередньої сесії.

Банк Японії зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,25% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в п'ятницю. Таке рішення ухвалили керівники центробанку одноголосно і воно збіглося з очікуваннями аналітиків.

Ослабленню єни сприяли заяви глави японського ЦБ Кадзуо Уеди під час пресконференції за підсумками засідання. Він висловив занепокоєння ситуацією у світовій економіці, давши зрозуміти, що Банк Японії має намір почекати із подальшою зміною політики. Уеда зазначив, що ЦБ може знову підвищити ставку, якщо ситуація в економіці та динаміка інфляції відповідатимуть його прогнозам, додавши, що невизначеність в економіці пов'язана із зовнішніми подіями.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0537 юаня проти 7,0711 юаня за підсумками попередньої сесії.