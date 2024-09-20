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Ціни на золото зростають після різкого зниження ставки ФРС; мідь зростає на тлі стимулювання з боку Китаю
08:52 20.09.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю, оскільки долар впав після значного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а ринки підбадьорює перспектива подальшого зниження ставок.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли на повідомленнях ЗМІ про те, що найбільший імпортер, Китай, розглядає додаткові заходи підтримки ринку нерухомості після того, як Народний банк залишив базові кредитні ставки незмінними.
Золото спочатку негативно відреагувало на зниження ставок в середу, враховуючи, що голова ФРС Джером Пауелл також надав менш оптимістичний прогноз щодо довгострокових ставок.
Але ринки підбадьорила перспектива зниження ставок в найближчій перспективі, що послабило долар і стимулювало приплив капіталу в ризикові активи.
Спотове золото о 06:43 подорожчало на 0,3% до $2 593,31 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2 618,40 за унцію.
Попиту на золото як на притулок також сприяло загострення напруженості на Близькому Сході після того, як Ізраїль нібито підірвав електронні пристрої, які використовувала Хезболла, пообіцявши відплату.
Спотові ціни на золото мають додати близько 0,6% цього тижня, оскільки ФРС розпочала цикл пом'якшення монетарної політики, в рамках якого процентні ставки можуть знизитися на 125 базисних пунктів цього року. Центральний банк знизив ставки на 50 б.п. - це верхня межа очікувань ринку.
Хоча голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що нейтральні ставки будуть вищими, ніж у минулому, трейдери вітали перспективу різкого зниження ставок у найближчій перспективі.
Аналітики Citi заявили, що ФРС може знову знизити ставки на 50 б.п. в листопаді.
Значне зниження ставок ФРС також викликало занепокоєння щодо сповільнення економічного зростання в США, що підтримує попит на золото як на засіб захисту.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.
Інші дорогоцінні метали цього тижня не змінилися і в основному відставали від золота. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $989,55 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $31,340 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,5% до 9582,50 доларів за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,7% до 4,3788 доларів за фунт.
Зростання цін на мідь відбулося після того, як агентство Bloomberg повідомило, що найбільший імпортер, Китай, розглядає можливість зняття основних обмежень на купівлю житла з метою пожвавлення ринку житла - крок, який може стати поштовхом для хворого сектора нерухомості.
Але Народний банк Китаю в п'ятницю залишив базову кредитну ставку без змін, розчарувавши деяких трейдерів, які сподівалися на подальше зниження ставок, щоб підтримати мляве економічне зростання в країні.
Заклики до збільшення стимулів з боку Пекіну зросли в останні тижні, особливо після низки слабких економічних показників за серпень.
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