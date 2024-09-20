S&P 500 підскочив до рекордно високого рівня на закритті на хвилі ейфорії від зниження ставок ФРС

Індекс S&P 500 підскочив до рекордно високого рівня закриття в четвер, наступного дня після того, як Федеральний резерв США знизив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів і вказав, що на горизонті очікується подальше зниження ставок.

Промисловий індекс Доу-Джонса також зафіксував рекордно високе закриття, вперше завершивши сесію вище 42 000.

Акції «важковаговиків», які користувалися більшою частиною цьогорічного фондового ралі, отримали нові прибутки: Tesla зросла більш ніж на 7%, а Apple і Meta Platforms - майже на 4% кожна.

Акції компанії Nvidia, лідера в галузі штучного інтелекту, підскочили на 4%, що допомогло підняти індекс напівпровідникових компаній PHLX на 4,3%.

Дані про кількість заявок на допомогу з безробіття, які виявилися кращими, ніж очікувалося, ще більше розпалили глобальний апетит до ризику.

У середу Федеральна резервна система США оголосила про зниження ставки на максимальне значення, і заявила, що має більше впевненості в тому, що інфляція знаходиться під контролем. Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що економіка США залишається сильною, і центральний банк прийме рішення про відповідні темпи майбутнього зниження ставок.

«ФРС санкціонувала досить сильну економічну картину тут, і тому ми просто бачимо, як гроші повертаються в деякі сектори, які, можливо, недопрацьовували до цього часу в цьому кварталі», - сказав Джеймс Раган, директор з досліджень управління капіталом в D.A. Davidson.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією виріс на 2,1%, оскільки зниження процентних ставок сприяло перспективам скорочення операційних витрат і збільшення прибутку.

Індекс S&P 500 (SPX) піднявся на 1,70% і завершив сесію на позначці 5 713,64 пунктів, що є найвищим показником за всю історію. Nasdaq (IXIC) зріс на 2,51% до 18 013,98 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 1,26% до 42 025,19 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з інформаційними технологіями, які зросли на 3,08%, за ними на 2,2% зріс споживчий сектор.

У розширеній торгівлі акції Fedex впали на 10% після того, як компанія знизила цільовий показник доходів на 2025 фінансовий рік.

BofA Global Research заявила, що тепер очікує зниження ставок на 75 базисних пунктів до кінця цього року, що більше, ніж її попередній прогноз на 50 б.п.

Дані Evercore ISI, починаючи з 1970 року, показують, що індекс S&P 500 в середньому зростав на 14% за шість місяців після першого зниження ставок в рамках циклу зниження ставок.

Вересень загалом був невдалим місяцем для американських акцій: з 1928 року індекс S&P 500 в середньому втратив 1,2%.

Банківський індекс S&P 500 виріс на 2,5%, причому прибуток отримали Citigroup та Bank of America після того, як вони знизили свої базові ставки.

Акції компанії Progyny, що займається управлінням виплатами при народженні дитини, впали на 33% після того, як великий клієнт повідомив компанію, що вирішив скористатися 90-денним опціоном на розірвання договору про надання послуг.

В індексі S&P 500 кількість емітентів акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,4 до одного.

На фондовому ринку США акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,8 до одного.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 12,3 млрд. акцій, що перевищує середній показник за попередні 20 сесій (10,8 млрд. акцій).