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Фунт стерлінгів зміцнився до долара до максимуму з березня 2022 р. на рішенні Банку Англії
15:55 19.09.2024 |
Курс фунта стерлінгів до долара США оновив максимум за два з половиною роки після рішення Банку Англії зберегти ключову процентну ставку на колишньому рівні.
Вартість фунта стерлінгів за даними на 14:46 EET зростає на 0,5% і становить $1,3276 проти $1,3212 за підсумками торгів у середу. Британська валюта раніше під час торгів піднімалася вище $1,33 вперше з березня 2022 року.
Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 5% річних за підсумками вересневого засідання, йдеться в повідомленні британського ЦБ. Рішення збіглося з консенсус-прогнозами аналітиків, хоча учасники ринку також убачали можливість чергового зниження ставки британським ЦБ.
За збереження ставки проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), і лише Сваті Дінгра, головний "голуб" у керівництві британського центробанку, виступила за її зниження на 25 базисних пунктів.
"Усе вказує на те, що ставка поступово знижуватиметься раз на квартал у кращому разі", - зазначив голова відділу макростратегії в Mizuho International Джордан Рочестер.
За його прогнозами, пара фунт/долар перевищить позначку в $1,34 за фунт до початку жовтня і підніметься до $1,4 до кінця наступного року.
Тим часом розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшується на 0,07%.
ФРС у середу знизила ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 4,75-5% річних. Зниження стало першим із березня 2020 року. До цього Федрезерв не змінював ставки вісім засідань поспіль, аналітики очікували від регулятора зниження ставки на 25 або на 50 б.п.
Глава Федрезерву Джером Пауелл заявив, що Федрезерв може сповільнити пом'якшення ДКП, якщо інфляція виявиться стійкою. Коригування ставок на 50 б.п. замість традиційних 25 б.п. не означає, що ФРС перейшла на такий крок, хоча базовий сценарій передбачає подальше зниження, додав він.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,1159 порівняно з $1,1119 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,4%.
Курс долара щодо єни зріс на 0,5% і становить 142,94 єни проти 142,29 єни наприкінці торгів у середу.
Дводенне засідання Банку Японії завершиться в п'ятницю, і аналітики загалом очікують збереження ключової ставки на рівні 0,25%. При цьому регулятор може дати сигнали щодо планів майбутнього підвищення ставки або інших заходів посилення грошово-кредитної політики.
Долар США в парі зі швейцарським франком дорожчає на 0,1%, з канадським доларом - знижується на 0,3%, зі шведською кроною - на 0,6%.
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