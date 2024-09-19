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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4441 грн/$1
12:38 19.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 вересня 2024 року.
|Показник
|18.09.2024
|19.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4491
|41.4441
|0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 вересня - 41,4508 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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