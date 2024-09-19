НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4441 грн/$1

Посол зазначила, що Україна своєю ініціативністю у прагненні вступити до ЄС, починаючи із заявки в перші дні повномасштабної війни, "зламала матрицю", і досить швидкі темпи - порівняно з тим, як бувало в інших країн-кандидатів, - можуть зберігатися і далі.