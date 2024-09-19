Ціни на золото відступають, оскільки ринки очікують зниження ставки ФРС на 50 б.п.

Ціни на золото рухалися у флетово-низькому діапазоні на азіатських торгах у четвер і відновлювали нічні втрати після того, як менш оптимістичні сигнали з боку Федеральної резервної системи США нівелювали деякий оптимізм щодо різкого зниження ставки.

Зміцнення долара тиснуло на ціни на злитки, оскільки долар різко виріс на бетах на те, що процентні ставки в США можуть не знизитися настільки, як очікувалося, в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Жовтий метал також зафіксував певний прибуток після досягнення рекордних максимумів напередодні рішення ФРС в середу.

Спотове золото о 06:24 EET подорожчало на 0,1% до 2 561,30 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, впали на 0,5% до 2 585,65 доларів за унцію. Спотові ціни відновлювали деякі нічні втрати і відступили від нещодавніх рекордних максимумів.

ФРС, у своєму першому зниженні ставки з часів пандемії COVID-19 у 2020 році, знизила базову ставку на 50 базисних пунктів, що є верхньою межею ринкових очікувань. Центральний банк також оголосив про початок циклу пом'якшення.

Голова ФРС Джером Пауелл розвіяв деякі побоювання щодо уповільнення економіки після масштабного зниження ставки, заявивши, що ризики між зростанням інфляції та м'якшим ринком праці були рівномірно збалансовані. Пауелл наголосив на перспективі подальшого зниження ставок, оскільки до кінця року ринки очікують зниження ставок загалом на 125 б.п.

Але Пауелл також заявив, що ФРС не має наміру повертатися до наднизьких ставок, як це було під час COVID-19, і сказав, що нейтральна ставка ФРС буде набагато вищою, ніж раніше.

Його коментарі покращили прогноз щодо ставок у середньо- та довгостроковій перспективі та дещо зменшили оптимізм щодо зниження ставок у середу.

Тим не менш, перспектива зниження ставок є позитивною для недохідних активів, таких як золото, оскільки це знижує альтернативну вартість інвестицій в зливки.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер, але також зазнали нічних втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $978,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $30,755 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в четвер на тлі очікувань нових стимулюючих заходів з боку найбільшого імпортера Китаю, рішення якого по процентній ставці має бути прийнято в п'ятницю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 425,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4,2970 за фунт.

Очікується, що в п'ятницю Народний банк Китаю залишить базову процентну ставку без змін. Але стійкі ознаки економічної слабкості в країні, як очікується, в кінцевому підсумку призведуть до подальших скорочень в ЛНР.