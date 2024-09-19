Акції в Азії зростають після різкого зниження ставки ФРС; Nikkei зростає, а єна відступає

Більшість азіатських акцій зросли в ході нестабільних торгів у четвер на тлі деякого піднесення після значного зниження процентної ставки Федеральним резервом, в той час як японські ринки підскочили, оскільки єна ослабла перед засіданням Банку Японії.

Зростання на регіональних ринках дещо призупинилося після слабкого закриття торгів на Волл-стріт, оскільки оптимізм з приводу значного зниження ставки Федеральним резервом на 50 базисних пунктів був нівельований тим, що центральний банк представив більш високі прогнози щодо нейтральних ставок. Значне зниження ставки також викликало певні занепокоєння щодо сповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на американські фондові індекси, однак, різко зросли на азіатських торгах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX значно перевершили свої регіональні аналоги в четвер, піднявшись від 2% до 2,8%.

Зростання на місцевих ринках відбулося на фоні пом'якшення єни, яка різко ослабла, з майже дев'ятимісячних максимумів, після засідання ФРС. На єну тиснуло зростання курсу долара.

Ралі японських акцій також відображало певне позиціонування перед завершенням засідання Банку Японії в п'ятницю. Аналітики не впевнені щодо чергового підвищення процентної ставки.

Але ряд чиновників Банку Японії протягом кількох тижнів, що передували п'ятничному засіданню, давали «яструбині» сигнали, заявляючи, що центральний банк підвищить процентні ставки, коли інфляція зростатиме.

У п'ятницю буде опублікований звіт по споживчій інфляції в Японії, який має дати більше сигналів.

Зростання азіатських фондових індексів дещо призупинилося в четвер, навіть незважаючи на те, що ФРС різко знизила ставки і сигналізувала про початок циклу пом'якшення монетарної політики.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% під тиском чергових сильних показників по ринку праці, які дають Резервному банку Австралії більше простору для того, щоб утримувати ставки на високому рівні довше.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,5% і 0,4% відповідно, продовживши помірний відскок від семимісячних мінімумів. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%.

У п'ятницю Народний банк Китаю має прийняти рішення щодо базової кредитної ставки, хоча аналітики не очікують жодних змін, враховуючи консервативний підхід Пекіна до стимулювання економіки.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5% після триденної перерви, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, і індекс наблизився до нових максимумів.

Голова ФРС Пауелл розвіяв деякі занепокоєння щодо послаблення економіки, заявивши, що ризики підвищення інфляції та послаблення ринку праці зараз збалансовані.

Але голова ФРС сказав, що нейтральні ставки будуть набагато вищими, ніж раніше, і що центральний банк не має наміру повертатися до режиму наднизьких ставок, як це було під час пандемії COVID-19.

Його коментарі викликали деякі питання щодо того, наскільки сильно знизяться ставки в цьому циклі пом'якшення, і представили більш високі прогнози щодо ставок у середньостроковій та довгостроковій перспективі.