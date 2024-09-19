Долар відіграє втрати після значного зниження ставок ФРС

Долар США в цілому виріс у четвер, відновившись після попереднього падіння одразу після значного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, яке було значною мірою враховане в ціні на ринках.

У середу центральний банк США розпочав цикл пом'якшення монетарної політики, знизивши облікову ставку на піввідсотка, що більше, ніж зазвичай. Це, за словами голови Джерома Пауелла, має продемонструвати прихильність політиків до підтримки низького рівня безробіття після зниження інфляції.

Хоча інвестори очікували такого кроку частково через безліч повідомлень у ЗМІ, що вказували на це напередодні рішення, він не виправдав очікувань економістів, опитаних агентством Reuters, які схилялися до зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Тим не менш, ринки відреагували в типовій манері «купуй чутки, продавай факти», що дозволило долару вийти в лідери на початку азіатських торгів. На попередній сесії він відскочив від більш ніж річного мінімуму проти кошика валют і востаннє трохи піднявся до рівня 101,03.

По відношенню до єни долар США виріс на 0,58% до 143,12. Євро впав на 0,04% до $1,1113, не дотягнувши до тритижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії.

«Очевидно, що оголошення викликало значну волатильність, але з точки зору цінової політики та інформації, яка вийшла... це не так вже й суперечливо в певному сенсі», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного Банку Австралії.

«Це було досить близько до того, що оцінював ринок, особливо з точки зору очікувань - можливо, трохи більше, ніж на 100, але на 100 б.п. зниження ставок цього року і ще на 100 в наступному році, а також кінцевої ставки, яка також нижче 3%. Так що загальна картина ... істотно не змінилася».

У середу політики ФРС спрогнозували, що базова процентна ставка знизиться ще на піввідсотка до кінця цього року, на цілий процентний пункт наступного року і на піввідсотка в 2026 році, хоча вони сказали, що прогноз на таку далеку перспективу неминуче є невизначеним.

«Ми вважаємо, що долар знеціниться наступного року. Це циклічна історія, а не структурна», - сказав Ерік Робертсен, глобальний керівник відділу досліджень і головний стратег Standard Chartered, під час круглого столу для ЗМІ в Сінгапурі в середу.

«Ми вважаємо, що долар ослабне, тому що ФРС знижує процентні ставки, і світова економіка переживе м'яку посадку, що, як правило, є сприятливим сценарієм, який має тенденцію бути негативним для долара».

Стерлінг впав на 0,11% до $1,3199 після того, як на попередній сесії досяг піку в $1,3298, найсильнішого рівня з березня 2022 року.

Це сталося після даних в середу, які показали, що британська інфляція залишилася стабільною в серпні, але прискорилася в секторі послуг, за яким пильно стежить Банк Англії, що посилило бети на те, що центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні пізніше цього дня.

«Що стосується Банку Англії, то очевидно, що вчорашні показники інфляції показують, що вони все ще мають занепокоєння або проблеми з інфляцією, і, зокрема, інфляція у сфері послуг все ще занадто висока, щоб заспокоїтися», - сказала Катріл з NAB.

«Тому очікувати пом'якшення сьогодні через те, що зробила ФРС, здається трохи занадто складно».

У той же час, австралійський долар виріс на 0,05% проти долара США до $0,6768, а новозеландський долар - на 0,04% до $0,6210.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що економіка Нової Зеландії скоротилася в другому кварталі через падіння активності в ряді галузей, хоча цифри виявилися кращими за прогнози.