Волл-стріт впала після різкого зниження ставки ФРС

Основні фондові індекси закрилися з помірними втратами, а долар зміцнився на нестабільних торгах у середу після того, як Федеральна резервна система США пішла на значне зниження вартості запозичень, вперше за останні чотири роки.

Центральний банк знизив ставку «овернайт» на піввідсотка, що більше, ніж на чверть відсотка, як зазвичай, посилаючись на більшу впевненість в тому, що інфляція продовжить знижуватися до цільового рівня в 2% річних.

Ця ставка, яка визначає, скільки відсотків банки платять один одному, і впливає на ставки для споживачів, зараз становить 4,75%-5,00%, що є нижньою межею діапазону, на який очікували ринки.

Індекс S&P 500 виріс на цілих 1% після оголошення, а потім відступив, закрившись зниженням на 0,29% на позначці 5 618,26.

«Важливо відзначити, що акції не стрімко зростають (принаймні поки що) після того, як отримали бажане. Після семи днів безперервного зростання, багато хороших новин були враховані в ціні», - сказав Стів Соснік, головний ринковий стратег Interactive Brokers в Грінвічі, штат Коннектикут.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився зниженням на 0,25%, до 41 503,10, а індекс Nasdaq Composite знизився на 0,31%, до 17 573,30.

Починаючи з липня 2023 року, ставки перебували на найвищих рівнях за більш ніж два десятиліття.

Індекс світових акцій MSCI піднявся до рекордного максимуму під час сесії, перш ніж розвернутися вниз. Востаннє він знизився на 0,29% до 826,29.

На ринку державного боргу США прибутковість 2-річних казначейських облігацій, чутливих до зміни ставок, зросла на 3,8 базисних пункти до 3,6297% з 3,592% наприкінці вівторка.

Дохідність 10-річних облігацій зросла на 6,6 базисних пунктів до 3,708% з 3,642% наприкінці вівторка.

Увага швидко переключилась на те, що ФРС буде робити далі, оскільки вона прагне виконати свій мандат, що складається з двох частин, - сприяти максимальній зайнятості та стабільним цінам.

Голова Джером Пауелл заявив, що не бачить жодних ознак рецесії, посилаючись на стійке зростання, нижчу інфляцію та «ринок праці, який все ще перебуває на дуже високому рівні». Він також сказав, що ФРС могла б почати скорочення ставок раніше, зважаючи на несподівано слабкий липневий звіт про зайнятість, якби побачила ці дані раніше.

Наразі ринки повністю розраховують на зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на наступному засіданні центрального банку в листопаді, при цьому ймовірність зниження ще на 50 базисних пунктів становить приблизно 40%.

«Тут є багато можливостей для зниження, в поєднанні з тим, що я б назвав хиткими даними по ринку праці, хиткими, але не страшними... Вони відкусили великий шматок для початку», - сказав Том Херрік, головний ринковий стратег Cary Street Partners в Річмонді, штат Вірджинія.

Наступною подією в насиченому політичному календарі є засідання Банку Англії в четвер, на якому, як очікують фінансові ринки, процентні ставки будуть збережені на колишньому рівні. Очікується, що Банк Японії зробить те ж саме в п'ятницю.