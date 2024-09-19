Фінансові новини
- |
- 19.09.24
- |
- 04:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банкіри очікують збереження облікової ставки на рівні 13% - опитування
23:58 18.09.2024 |
Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри очікують збереження облікової ставки Національним банком України (НБУ) 19 вересня на поточному рівні 13% річних.
"З огляду на низку макроекономічних чинників, що впливають на облікову ставку, ситуацію на ринку, і, власне, послідовну монетарну політику НБУ, наразі і до кінця року вона (облікова ставка - ІФ-У) залишиться без змін", - поділилася прогнозом керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.
Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий зазначив, що наразі на фінансовому ринку спостерігаються позитивні тенденції завдяки надходженню фінансової допомоги від міжнародних партнерів у серпні обсягом $8,4 млрд, що збільшило золотовалютні резерви.
"Але інфляція продовжує тенденцію до зростання, що стримуватиме НБУ від подальшого зниження облікової ставки цього року", - вважає банкір.
"Найімовірніше, що до кінця поточного року Нацбанк не буде більше знижувати облікову ставку. (...) Також є ймовірність, що НБУ вдасться до зниження прибутковості за депозитними сертифікатами, щоб стимулювати вкладення банків у кредитування та ОВДП", - поділився очікуваннями Product Owner департаменту некредитних продуктів ПУМБ Сергій Кравченко.
Банкір очікує стабільності ставок за гривневими депозитами, принаймні, до моменту повернення низхідного інфляційного тренду.
Зі свого боку голова правління Юнекс Банку Іван Світек акцентував увагу на ініціативі уряду про підвищення військового збору з 1,5% до 5% з 1 жовтня. Він зазначив, що запропоновані рішення мають "прямий проінфляційний характер" і знизять реальну ставку за депозитами за рахунок додаткового податкового навантаження на відсотки за ними.
На його думку, очікуване прискорення інфляції та зниження привабливості гривневих вкладів постають "серйозним аргументом" на користь підвищення облікової ставки в межах 0,5-1 процентного пункту. Проте Світек, як і його колеги, більше схиляється до базового прогнозу збереження ставки на рівні 13% річних.
"Утім, на мій погляд, баланс імовірностей усе ж таки зміщений на користь збереження ставки на поточному рівні у співвідношенні 6 до 4", - підсумував він.
Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних із 26 липня 2024 року, що відповідало очікуванням ринку. Це рішення підтримали всі члени комітету з монетарної політики (КМП) НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд
|Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють
|«План перемоги» України може спрацювати - Вашингтон
|«Українське досьє» нової команди Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банкіри очікують збереження облікової ставки на рівні 13% - опитування
|Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес - Мінекономіки
|Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги, – Гетманцев
|Долар США дешевшає до основних валют, ринок очікує рішень ФРС
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4491 грн/$1
|Кабмін знизив максимальні ставки за «5-7-9» на 4 п.п. і дозволив поєднувати програму з партнерськими
Бізнес
|Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max перевершує GPU чіпа M1
|JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин
|Samsung починає масове виробництво нової пам'яті QLC V-NAND 9-го покоління
|iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»
|Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків
|Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях