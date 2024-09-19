Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес - Мінекономіки

Із загального пулу кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 90 млрд грн отримав малий бізнес, 37 млрд грн - середній, і лише 15 млрд грн - великий бізнес.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев під час дискусії «Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу: чого чекати підприємцям?», передає Укрінформ.

"Наразі із загального пулу кредитів 90 млрд грн отримав малий бізнес, 37 млрд грн - середній, і 15 млрд грн - великий. Чи всі можуть отримати програму? Звісно, ні, оскільки ми не можемо розширити її через обмеженість бюджетних коштів", - пояснив Соболев.

За його словами, частина проблеми полягає в тому, що підприємці не можуть залучити кошти через неструктурованість бізнесу або незнання, як правильно оформити документи. Для вирішення цієї проблеми планується запровадити інструмент бізнес-планування, який дозволить більшій кількості МСП отримати банківське фінансування.

"Ми бачимо, що компанії, які залучають банківське фінансування, стають більш стійкими, оскільки для цього потрібна більш складна організація бізнесу. Він стає більш системним, і за рахунок цього з'являється стійкість", - підкреслив Соболев.

Як повідомляв Укрінформ, стратегія розвитку малого та середнього підприємництва передбачає масштабну дерегуляцію, розвиток краудфандингу, створення галузевих кластерів та онлайн-платформи для бізнес-планування.