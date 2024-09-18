Долар США дешевшає до основних валют, ринок очікує рішень ФРС

Долар США дешевшає до основних валют на торгах у середу перед підбиттям підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Рішення ФРС буде оголошено о 21:00 EET. О 21:30 EET розпочнеться пресконференція глави Федрезерву Джерома Пауелла.

Трейдери впевнені, що американський ЦБ у середу розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики, проте розходяться в думках щодо розміру зниження ставки, зазначає Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом на 50 базисних пунктів (б. п.) оцінюють трейдери в 65%, за даними CME FedWatch.

Долар може зміцнитися, якщо ФРС опустить ставку на 25 б. п., а не на 50 б. п., однак це зміцнення буде недовгим, зазначають експерти ING. Американській валюті буде складно втримати зростання, оскільки таке рішення Федрезерву, ймовірно, супроводжуватиметься "голубиним посилом", каже аналітик ING Франческо Песоле, думку якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,1127 проти $1,1115 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3212 проти $1,3161 за підсумками торгів у вівторок.

Банк Англії і Банк Японії також проводять чергові засідання цього тижня.

Трейдери не очікують зниження ставки Банком Англії, проте не виключають такої можливості в разі різкого пом'якшення політики ФРС у середу.

Японський ЦБ, як очікується, збереже базову ставку незмінною за підсумками засідання в п'ятницю, оскільки регулятору ще потрібно оцінити наслідки її попереднього підвищення, пише The Wall Street Journal. У липні Банк Японії несподівано збільшив ставку до 0,25% річних.

Курс долара до єни опустився під час торгів до 141,87 єни зі 142,42 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0866 юаня проти 7,1119 юаня за підсумками попередньої сесії.