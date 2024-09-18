Кабмін знизив максимальні ставки за «5-7-9» на 4 п.п. і дозволив поєднувати програму з партнерськими

Кабінет Міністрів України знизив максимальні ставки кредитів, які можуть частково компенсуватися в рамках державної програми "5-7-9" для кредитів суб'єктів мікромалого та середнього підприємництва, на 4 відсоткові пункти (в.п.), відповідну постанову №1054 від 13 вересня опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з нею, тепер ставки обмежені: для суб'єктів мікропідприємництва та новоствореного бізнесу - UIRD 3 міс. +10%, малого підприємництва - UIRD 3 міс. +8%, середнього підприємництва - UIRD 3 міс. +6%.

Наразі UIRD 3 міс. (індекс ставок за депозитами фізосіб) становить 13,02% річних.

Оновлена програма передбачає, що ставка кредитів на фінансування оборотного капіталу середніх підприємств, дохід яких перевищує EUR20 млн, обмежується 15% річних.

Постанова також водить щоквартальну виплату банками-учасниками програми Фонду розвитку підприємництва в розмірі 0,5% від суми наданої держпідтримки.

Крім цього, документ надає можливості зменшення відсоткової ставки за кредитами державної програми "5-7-9" для бізнесу шляхом поєднання з партнерськими програмами уповноважених банків.

"Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед ідеться про розвиток Державних програм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", "Доступний факторинг", - прокоментувало Міністерство фінансів на своєму сайті.

Мінфін зазначив, що постанова також удосконалює механізм надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП), а також упроваджує умови екологічних і соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам у рамках "Програми 5-7-9" з 1 грудня 2024 року.

Зазначається, що цим рішенням уряд також врегулював виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва. Йдеться про партнерство зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом щодо збалансування підтримки МСБ із фіскальною спроможністю держави.