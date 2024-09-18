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Аграрії отримали половину всієї суми пільгових кредитів з початку року
10:27 18.09.2024 |
З початку року 6 370 аграрних господарств отримали понад 30,7 млрд грн позик від українських банків за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.
У відомстві запевнили, що Мінагрополітики спільно зі Світовим банком будуть продовжувати пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити". Вона дозволяє аграріям залучати кошти на суму до 90 млн грн під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва, додали у міністерстві.
За даними Мінфіну, загалом з початку 2024 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали кредитів на 62,1 млрд грн. Таким чином, аграрії отримали половину всіх виданих від початку року пільгових кредитів.
Які останні зміни до програми пільгових кредитів вніс уряд?
Як повідомлялося, 13 вересня Кабмін вніс зміни до програм фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%".
Зокрема, уряд підвищив ставки за кредитами на фінансування оборотного капіталу (крім позичальників у пріоритетних напрямках економіки та у зоні високого воєнного ризику).
Так, ставка за пільговими кредитами на поповнення обігових коштів становитиме 13% річних для підприємств, у яких дохід не перевищує 20 млн євро на рік. Для решти підприємств ставка за такими кредитами становитиме 15%. При цьому максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу залишили на рівні 5 млн гривень. Раніше ставки за такими пільговими кредитами становили 7%, 9% та 13%, залежно від категорії бізнесу, а коло позичальників не обмежувалося.
За даними Мінфіну, за час дії воєнного стану в Україні видано 60 317 пільгових кредитів на загальну суму 237,5 млрд грн. Найбільше доступних кредитів залучили саме на поповнення обігових коштів - на 63,7 млрд грн.
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