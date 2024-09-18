Азійські акції стримано торгуються в очікуванні зниження ставки ФРС

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори причаїлися в очікуванні засідання Федерального резерву, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентну ставку.

Обсяги торгів у регіоні були приглушені через свята в Гонконзі та Південній Кореї, а китайські ринки мало рухалися, навіть коли торги відновилися після тривалої перерви.

Азійські ринки відреагували на нічну сесію на Волл-стріт стримано, оскільки очікування рішення ФРС стримувало будь-які великі бети. Ф'ючерси на американські фондові індекси були помірно позитивними на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite майже не змінились, навіть коли торгівля відновилась після дводенних вихідних.

Настрої щодо Китаю залишаються слабкими після низки слабких економічних показників, опублікованих за останні кілька днів, які свідчать про постійний зустрічний вітер для найбільших драйверів зростання країни.

Базові індекси Китаю торгувалися на більш ніж семимісячних мінімумах, значно відстаючи від своїх регіональних аналогів цього року.

Але інвестори очікують, що нещодавні ознаки ослаблення економіки призведуть до збільшення заходів стимулювання з боку Пекіна.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,7%, а TOPIX додав 0,2%.

Місцеві акції відіграли частину втрат, понесених на попередній сесії, завдяки зміцненню єни, оскільки інвестори очікують засідання Банку Японії, яке відбудеться цього тижня.

Очікується, що Банк Японії залишить процентні ставки без змін, але, швидше за все, буде налаштований яструбино і підтвердить плани щодо подальшого підвищення процентних ставок в найближчі місяці.

У п'ятницю також будуть опубліковані дані по споживчій інфляції в Японії.

Серед основних лідерів, акції Nippon Steel Corp зросли на 2% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що компанія отримала відстрочку в розгляді заявки на поглинання United States Steel Corporation.

Азійські ринки мало рухалися, оскільки очікування рішення ФРС, яке має бути прийняте сьогодні, стримувало будь-які великі угоди.

Австралійський ASX 200 не змінився, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, а індекс наблизився до рекордного максимуму. Оптова інфляція в Індії в серпні виявилася трохи нижчою, ніж очікувалося, як показали дані у вівторок.

Очікується, що ФРС знизить процентні ставки, причому думки трейдерів розділилися щодо очікуваного зниження на 25 або 50 базисних пунктів. Але ставки на зниження на 50 б.п. зростали протягом останніх сесій.

Очікується, що ФРС також дасть сигнал про початок циклу пом'якшення, що є гарною ознакою для фондових ринків, орієнтованих на ризик.