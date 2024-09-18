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АНАЛІТИКА

Долар коливається в очікуванні рішення ФРС

08:02 18.09.2024 |

Фінанси

 

Долар коливався в середу, в той час як єна відновила деякі втрачені позиції, оскільки інвестори в останню хвилину скоригували позиції напередодні засідання ФРС, яке, як очікується, покладе початок циклу пом'якшення в США.

Очікується, що Федеральна резервна система о 18:00 за Гринвічем вперше за останні чотири роки знизить процентну ставку, при цьому ринки оцінюють ймовірність зниження на 50 базисних пунктів на рівні 2/3.

Долар впав разом з прибутковістю американських облігацій до рівня $1,1125 за євро, і знаходиться недалеко від річного мінімуму в $1,1201 в очікуванні пом'якшення монетарної політики в США, причому зниження ставок більш ніж на 100 базисних пунктів до Різдва вже закладено в ціну.

Єна, що зросла більш ніж на 12% з липня, зростає, тому що Банк Японії, який визначає політику в п'ятницю, підвищує ставки одночасно з тим, як ФРС готується до зниження.

У середу вона зросла приблизно на 0,7% до 141,41 за долар, компенсувавши частину нічного падіння. Єна зросла на 0,6% до 157,37 за євро.

Австралійський долар ненадовго торкнувся двотижневого максимуму на рівні $0,6773, в той час як зростання цін на молоко підтримало новозеландський долар на рівні $0,6202, хоча ці рухи були обережними напередодні засідання ФРС.

Трейдери кажуть, що тон ФРС, а також розмір зниження ставки будуть визначати реакцію на валютному ринку.

«Поміркований курс ФРС на суттєве пом'якшення монетарної політики, як правило, призводить до послаблення долара», - сказав Натан Свамі, керівник відділу валютних операцій Citi в Сінгапурі.

Але, за словами Свамі, надмірно оптимістична позиція ФРС може налякати ринки, якщо здасться, що вона передбачає більш зловісний спад в економіці, ніж очікується, і в такому випадку чутливі до ризиків валюти та валюти країн, що розвиваються, можуть зіткнутися з протилежним вітром.

Роздрібні продажі в США несподівано зросли на 0,1% в серпні, як показали дані за ніч, всупереч прогнозам про скорочення на 0,2%, а оцінка ФРБ Атланти, за якою уважно стежить ФРБ, була підвищена до 3% з 2,5%, що, можливо, свідчить на користь меншого скорочення ставки ФРС.

Китайські ринки відновили торгівлю в середу після перерви, пов'язаної з осінніми святами, а торговий діапазон юаня зафіксувався на найвищому рівні з січня. На початку торгів курс юаня був стабільним на рівні 7,0975 за долар.

Фунт стерлінгів, валюта G10, що показала найкращі результати цього року, утримувався на рівні $1,3164, а його зростання було зумовлене ознаками стабілізації економіки та прискореної інфляції. Британські дані по інфляції будуть опубліковані пізніше, а в четвер Банк Англії, як очікується, залишить облікову ставку на рівні 5% з ймовірністю зниження 35%.

Остаточні дані по інфляції в Європі також мають бути опубліковані, однак, як очікується, вони не сильно відхиляться від попередніх серпневих показників, і тому вся увага буде прикута до ФРС.

«Оскільки ринки ставлять на зниження ставки на 41 б.п., що дуже далеко від будь-якого реалістичного варіанту (25 б.п. або 50 б.п.), волатильність здається майже гарантованою», - зазначають аналітики ANZ Банку в замітці для клієнтів.
За матеріалами: investing.com
 

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