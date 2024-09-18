S&P 500 закрився з невеликими змінами, оскільки раннє зростання зникло перед рішенням ФРС

Американські фондові індекси закрилися майже без змін, розгубивши попередній ріст, який підняв S&P 500 і Dow Industrial Average до рекордних максимумів, оскільки інвестори готувалися до першого за 4 з половиною роки зниження ставки Федеральною резервною системою США.

Індекс S&P 500 досяг позначки 5 670,81 на початку сесії після того, як свіжі економічні дані зменшили занепокоєння щодо різкого уповільнення економіки США.

Останній звіт Міністерства торгівлі США показав, що роздрібні продажі несподівано зросли в серпні, після того як зниження виручки автосалонів було компенсовано зростанням онлайн-покупок, що свідчить про те, що економіка була на міцному фундаменті протягом більшої частини третього кварталу.

«Очікування були досить добре вкоріненими до виходу сьогоднішніх економічних даних, і те, що вони показали, в цілому було середовищем зростання, але відносно повільного зростання», - сказав Рассел Прайс, головний економіст Ameriprise Financial Services в Трої, штат Мічиган.

За словами Прайса, розмір скорочення може або розпалити інфляційні побоювання, або посилити занепокоєння, що ФРС рухається надто повільно, щоб уникнути рецесії.

«Те, що ви бачите на сьогоднішніх післяобідніх торгах - це те, як ми відірвалися від історичного максимуму ... тому що завтра хтось буде розчарований», - сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 15,90 пунктів, або на 0,04%, до 41 606,18, S&P 500 виріс на 1,49 пунктів, або на 0,03%, до 5 634,58, а Nasdaq Composite виріс на 35,93 пунктів, або на 0,20%, до 17 628,06.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить вартість запозичень на 50 базисних пунктів за підсумками свого дводенного засідання в середу, становить 65%. Очікування ринку щодо розміру зниження були волатильними в останні дні, при цьому ймовірність зниження ставки на 50 б.п. становила лише 34% станом на минулий тиждень.

Акції Microsoft, що виросли на 0,88%, стали найбільшим зростанням S&P 500 після того, як рада директорів лідера в області штучного інтелекту схвалила нову програму викупу акцій на суму 60 мільярдів доларів і підвищила квартальні дивіденди на 10%.

Блакитні фішки Dow досягли рекордного внутрішньоденного максимуму другий день поспіль. Індекс Russell 2000, що відслідковує акції компаній з невеликою капіталізацією, які, на думку інвесторів, можуть виграти від зниження ставок, перевершив три основні індекси, піднявшись на 0,74% за підсумками сесії.

Енергетика, яка зросла на 1,41%, показала найкращі результати серед 11 основних секторів S&P завдяки зростанню цін на нафту, в той час як сектор охорони здоров'я показав найгірші результати, знизившись на 1,01%.

Серед інших лідерів, Intel отримав 2,68% після того, як підписав контракт з підрозділом хмарних сервісів Amazon.com на виготовлення мікросхем штучного інтелекту на замовлення. Акції Amazon.com виросли на 1,08%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) і на Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, перевищували акції, що падають, у співвідношенні 1,55 до 1, а акції індексу Nasdaq, що зростають, перевищували акції, що падають, у співвідношенні 1,25 до 1.

Індекс S&P 500 показав 48 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 147 нових максимумів і 68 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,23 мільярда акцій, порівняно з 10,74 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.