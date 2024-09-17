Попит на первинних аукціонах ОВДП зріс перед рішенням НБУ щодо ставки. Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,8 мільярда

Сумарний попит на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) за два дні до оголошення рішення НБУ за обліковою ставкою зріс до 15,76 млрд грн (тут і далі за номіналом) із 11,56 млрд грн тижнем раніше, проте єдність покупців у думці щодо рівня ставок зберегла їх на рівні двох попередніх тижнів.

Як ідеться в повідомленні Мінфіну на його сайті, 13-міс. ОВДП було продано під 14,65%, 23-міс. - 15,6%, 39-міс. - 16,6% і 41-міс. - під 16,9% річних.

Попит порівняно з минулим тижнем зріс на всі папери: на 13-міс. - із 0,85 млрд грн до 1,29 млрд грн, на 23-міс. - із 5,10 млрд грн до 7,11 млрд грн, на 39-міс. - із 5,26 млрд грн до 6,32 млрд грн і на 41-міс. - із 0,35 млрд грн до 1,05 млрд грн, хоча загальна кількість заявок знизилася з 57 до 47.

Із урахуванням збереження стелі пропозиції на кожному аукціоні 5 млрд грн сумарно на аукціонах цього вівторка обсяг продажу зріс до 12,77 млрд грн із 11,24 млрд грн тиждень тому і 12,10 млрд грн два тижні тому.

Крім того, Мінфін провів у вівторок аукціон із розміщення річних ОВДП у євро. Ставка відсікання на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася на два базисних пункти порівняно з аукціоном тижневої давності - до 3,22% річних завдяки наявності низки заявок зі ставками до 3,14% річних.

При збереженні продавцем пропозиції в EUR100 млн попит скоротився з EUR63,1 млн до EUR23,8 млн, а обсяг продажу відповідно з EUR61,2 млн до EUR23,0 млн.