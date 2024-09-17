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Попит на первинних аукціонах ОВДП зріс перед рішенням НБУ щодо ставки. Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,8 мільярда

23:47 17.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Сумарний попит на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) за два дні до оголошення рішення НБУ за обліковою ставкою зріс до 15,76 млрд грн (тут і далі за номіналом) із 11,56 млрд грн тижнем раніше, проте єдність покупців у думці щодо рівня ставок зберегла їх на рівні двох попередніх тижнів.

Як ідеться в повідомленні Мінфіну на його сайті, 13-міс. ОВДП було продано під 14,65%, 23-міс. - 15,6%, 39-міс. - 16,6% і 41-міс. - під 16,9% річних.

Попит порівняно з минулим тижнем зріс на всі папери: на 13-міс. - із 0,85 млрд грн до 1,29 млрд грн, на 23-міс. - із 5,10 млрд грн до 7,11 млрд грн, на 39-міс. - із 5,26 млрд грн до 6,32 млрд грн і на 41-міс. - із 0,35 млрд грн до 1,05 млрд грн, хоча загальна кількість заявок знизилася з 57 до 47.

Із урахуванням збереження стелі пропозиції на кожному аукціоні 5 млрд грн сумарно на аукціонах цього вівторка обсяг продажу зріс до 12,77 млрд грн із 11,24 млрд грн тиждень тому і 12,10 млрд грн два тижні тому.

Крім того, Мінфін провів у вівторок аукціон із розміщення річних ОВДП у євро. Ставка відсікання на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася на два базисних пункти порівняно з аукціоном тижневої давності - до 3,22% річних завдяки наявності низки заявок зі ставками до 3,14% річних.

При збереженні продавцем пропозиції в EUR100 млн попит скоротився з EUR63,1 млн до EUR23,8 млн, а обсяг продажу відповідно з EUR61,2 млн до EUR23,0 млн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону131*132133
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000232599		Дорозміщення
UA4000232607		Дорозміщення
UA4000232615
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 17.09.2024 17.09.2024 17.09.2024
Дата оплати за придбані облігації 18.09.2024 18.09.2024 18.09.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 05.02.2025 27.11.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 06.08.2025 28.05.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 04.02.2026 26.11.2025
Дата оплати відсотків  05.08.2026 27.05.2026
Дата оплати відсотків   25.11.2026
Дата оплати відсотків   26.05.2027
Дата оплати відсотків   24.11.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 78.00 83.00
Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.60 16.60
Термін обігу (днів) 378 686 1 162
Дата погашення 01.10.2025 05.08.2026 24.11.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 287 004 000 7 105 343 000 6 318 450 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 287 004 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 673 387 000 14 088 830 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 10 8
Кількість задоволених заявок, шт. 20 10 8
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.60 16.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.55 15.50 16.50
Встановлена дохідність, % 14.65 15.60 16.60
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.60 16.60
Надходження до бюджету 1 373 796 923.81 5 087 601 213.99 5 251 476 389.50

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону134135*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000231625		Дорозміщення
UA4000232730
 (Ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 100 000
Дата розміщення 17.09.2024 17.09.2024
Дата оплати за придбані облігації 18.09.2024 18.09.2024
Дата оплати відсотків 13.08.2025 
Дата оплати відсотків 11.02.2026 
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Дата оплати відсотків 12.02.2025 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 -
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 3.24
Термін обігу (днів) 1 239 351
Дата погашення 09.02.2028 04.09.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 046 045 000 23 782 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 046 045 000 23 707 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 953 917 000 86 809 000
Кількість поданих заявок, шт. 9 31
Кількість задоволених заявок, шт. 9 30
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.90 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 3.14
Встановлена дохідність, % 16.90 3.25
Середньозважена дохідність, % 16.90 3.22
Надходження до бюджету 1 059 798 628.78 22 996 920.27

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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