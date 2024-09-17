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Попит на первинних аукціонах ОВДП зріс перед рішенням НБУ щодо ставки. Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,8 мільярда
Сумарний попит на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) за два дні до оголошення рішення НБУ за обліковою ставкою зріс до 15,76 млрд грн (тут і далі за номіналом) із 11,56 млрд грн тижнем раніше, проте єдність покупців у думці щодо рівня ставок зберегла їх на рівні двох попередніх тижнів.
Як ідеться в повідомленні Мінфіну на його сайті, 13-міс. ОВДП було продано під 14,65%, 23-міс. - 15,6%, 39-міс. - 16,6% і 41-міс. - під 16,9% річних.
Попит порівняно з минулим тижнем зріс на всі папери: на 13-міс. - із 0,85 млрд грн до 1,29 млрд грн, на 23-міс. - із 5,10 млрд грн до 7,11 млрд грн, на 39-міс. - із 5,26 млрд грн до 6,32 млрд грн і на 41-міс. - із 0,35 млрд грн до 1,05 млрд грн, хоча загальна кількість заявок знизилася з 57 до 47.
Із урахуванням збереження стелі пропозиції на кожному аукціоні 5 млрд грн сумарно на аукціонах цього вівторка обсяг продажу зріс до 12,77 млрд грн із 11,24 млрд грн тиждень тому і 12,10 млрд грн два тижні тому.
Крім того, Мінфін провів у вівторок аукціон із розміщення річних ОВДП у євро. Ставка відсікання на ньому залишилася на рівні 3,25% річних, тоді як середньозважена знизилася на два базисних пункти порівняно з аукціоном тижневої давності - до 3,22% річних завдяки наявності низки заявок зі ставками до 3,14% річних.
При збереженні продавцем пропозиції в EUR100 млн попит скоротився з EUR63,1 млн до EUR23,8 млн, а обсяг продажу відповідно з EUR61,2 млн до EUR23,0 млн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|131*
|132
|133
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232599
|Дорозміщення
UA4000232607
|Дорозміщення
UA4000232615
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|17.09.2024
|17.09.2024
|17.09.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|18.09.2024
|18.09.2024
|18.09.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|05.02.2025
|27.11.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|06.08.2025
|28.05.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|04.02.2026
|26.11.2025
|Дата оплати відсотків
|05.08.2026
|27.05.2026
|Дата оплати відсотків
|25.11.2026
|Дата оплати відсотків
|26.05.2027
|Дата оплати відсотків
|24.11.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.25
|78.00
|83.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.65
|15.60
|16.60
|Термін обігу (днів)
|378
|686
|1 162
|Дата погашення
|01.10.2025
|05.08.2026
|24.11.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 287 004 000
|7 105 343 000
|6 318 450 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 287 004 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3 673 387 000
|14 088 830 000
|15 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|10
|8
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|10
|8
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.60
|16.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.55
|15.50
|16.50
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.60
|16.60
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.60
|16.60
|Надходження до бюджету
|1 373 796 923.81
|5 087 601 213.99
|5 251 476 389.50
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|134
|135*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Дорозміщення
UA4000232730
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|100 000
|Дата розміщення
|17.09.2024
|17.09.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|18.09.2024
|18.09.2024
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|3.24
|Термін обігу (днів)
|1 239
|351
|Дата погашення
|09.02.2028
|04.09.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 046 045 000
|23 782 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 046 045 000
|23 707 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 953 917 000
|86 809 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|9
|31
|Кількість задоволених заявок, шт.
|9
|30
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.90
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|3.14
|Встановлена дохідність, %
|16.90
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|16.90
|3.22
|Надходження до бюджету
|1 059 798 628.78
|22 996 920.27
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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