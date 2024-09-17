Фінансові новини
- |
- 17.09.24
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро, єни та фунта стерлінгів
16:09 17.09.2024 |
Долар США стабільний до основних валют на торгах у вівторок.
Індекс DXY, який розраховується ICE та показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.
Ринок чекає на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке пройде у вівторок і середу. Трейдери впевнені, що американський ЦБ опустить базову процентну ставку, проте величина зниження залишається під сумнівом, пише Market Watch.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, можливість її зменшення Федрезервом на 50 базисних пунктів (б.п.) оцінюється трейдерами в 67%, за даними CME FedWatch. Лише тиждень тому шанси такого кроку оцінювалися лише у 34%.
"Хоча впевненість ринку у зниженні ставки відразу на 50 б.п. зростає, ми все-таки вважаємо трохи вірогіднішим її зменшення на 25 б.п.", - зазначає головний економіст Capital Economics Нед Ширінг.
"Звичайно, є докази на користь того, щоб ФРС почала цикл пом'якшення політики з більш різкого кроку, проте нещодавня історія показує, що таке зниження ставки асоціюється зі значно складнішими економічними умовами, ніж ми бачимо сьогодні", - наводить слова Ширінга Market Watch.
У вівторок ринок чекає на дані про динаміку роздрібних продажів і промвиробництва в США.
Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,1140 проти $1,1135 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3217 проти $1,3216 за підсумками торгів у четвер.
Банк Англії також проводить чергове засідання цього тижня. Шанси на те, що британський ЦБ опустить базову ставку на 25 б.п. на засіданні у четвер оцінюються ринком у 40% проти 20% наприкінці минулого тижня, пише газета Financial Times.
Курс долара щодо єни становить у ході торгів 140,64 єни проти 140,61 єни на закриття ринку напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0939 юаня проти 7,0968 юаня за підсумками попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес закладає у бюджети на 2025 рік курс 44 грн/$
|Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро, єни та фунта стерлінгів
|Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про боротьбу з «дропами»
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3927 грн/$1
|Нацбанк критикує підвищення податку на прибуток банків до 50%, на тижні оголосить пакет пропозицій - голова НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.09.24
|Ціни на золото утримують рекордні максимуми на тлі бетів на подальше зниження ставок
Бізнес
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»
|Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків
|Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях
|Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети