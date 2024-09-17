Долар США стабільний до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США стабільний до основних валют на торгах у вівторок.

Індекс DXY, який розраховується ICE та показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Ринок чекає на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке пройде у вівторок і середу. Трейдери впевнені, що американський ЦБ опустить базову процентну ставку, проте величина зниження залишається під сумнівом, пише Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, можливість її зменшення Федрезервом на 50 базисних пунктів (б.п.) оцінюється трейдерами в 67%, за даними CME FedWatch. Лише тиждень тому шанси такого кроку оцінювалися лише у 34%.

"Хоча впевненість ринку у зниженні ставки відразу на 50 б.п. зростає, ми все-таки вважаємо трохи вірогіднішим її зменшення на 25 б.п.", - зазначає головний економіст Capital Economics Нед Ширінг.

"Звичайно, є докази на користь того, щоб ФРС почала цикл пом'якшення політики з більш різкого кроку, проте нещодавня історія показує, що таке зниження ставки асоціюється зі значно складнішими економічними умовами, ніж ми бачимо сьогодні", - наводить слова Ширінга Market Watch.

У вівторок ринок чекає на дані про динаміку роздрібних продажів і промвиробництва в США.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,1140 проти $1,1135 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3217 проти $1,3216 за підсумками торгів у четвер.

Банк Англії також проводить чергове засідання цього тижня. Шанси на те, що британський ЦБ опустить базову ставку на 25 б.п. на засіданні у четвер оцінюються ринком у 40% проти 20% наприкінці минулого тижня, пише газета Financial Times.

Курс долара щодо єни становить у ході торгів 140,64 єни проти 140,61 єни на закриття ринку напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0939 юаня проти 7,0968 юаня за підсумками попередньої сесії.