Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про боротьбу з «дропами»

Комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №11043, який, зокрема, посилює контроль над картковими переказами.

"У доопрацьованому законопроєкті містяться такі основні положення: банки та інші фінансові установи зобов'язуються надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема щодо даних фінансових операцій і напрямів, куди кошти перераховувалися. Це допоможе, зокрема, в боротьбі з так званими дроперами, які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів", - повідомляє пресслужба Верховної Ради в телеграм-каналі.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість для об'єднаних кредитних спілок залучати кредити від іноземних донорів у валюті.