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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3927 грн/$1
12:59 17.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 вересня 2024 року.
|Показник
|16.09.2024
|17.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3193
|41.3927
|0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 вересня - 41,3591 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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