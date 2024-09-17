Фінансові новини
- |
- 17.09.24
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото утримують рекордні максимуми на тлі бетів на подальше зниження ставок
08:52 17.09.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися близькими до рекордних максимумів на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система США значно знизить процентні ставки на цьому тижні.
Жовтий метал досяг рекордного максимуму в понеділок і торгувався трохи нижче цього рівня, оскільки трейдери почали враховувати в ціні зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів. Зростання цін на золото відбулося після ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій.
Спотове золото о 05:56 EET подешевшало на 0,2% до $2 578,03 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні подешевшали на 0,1% до $2 605,05 за унцію.
Спотові ціни в понеділок досягли рекордного максимуму в $2 589,69 за унцію, оскільки долар впав на бетах на більш значне зниження ставки. ФРС завершить дводенне засідання в середу.
За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 50 б.п. за підсумками засідання в середу в 68%, а ймовірність зниження на 25 б.п. - в 32%, повідомляє CME Fedwatch.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в неприбуткові активи. Очікується, що цього тижня ФРС дасть сигнал про початок циклу пом'якшення, в результаті якого процентні ставки можуть знизитися більш ніж на 100 б.п. до кінця року.
Цього року жовтий метал також отримав вигоду від значної кількості покупок з боку центральних банків, особливо на ринках, що розвиваються. Завдяки цьому ціни на зливки були кращими, ніж на інші дорогоцінні метали.
Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $990,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $31,145 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи зросли у вівторок, також на тлі ослаблення долара і бетів на зниження процентних ставок.
Але зростання цін на червоний метал стримувалося постійними побоюваннями щодо Китаю, який є найбільшим імпортером міді, після низки слабких економічних показників, опублікованих в країні в серпні.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,1% до $9 388,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,2770 за фунт.
Слабкі показники з Китаю посилили бети на те, що Пекіну доведеться вжити більше заходів стимулювання для підтримки економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
|Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
|Де Україна братиме і на що витрачатиме гроші у 2025-му. Аналіз проєкту держбюджету
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото утримують рекордні максимуми на тлі бетів на подальше зниження ставок
|Азійські акції зростають на бетах на зниження ставок; Японія падає через зміцнення єни
|Долар притиснутий долу бетами на зниження ставк ФРС на 50 б.п.
|S&P піднявся, Nasdaq впав, оскільки техсехтор обтяжує перед рішенням ФРС
|Комітет Гетманцева підтримав розширення доступу Нацполіції до банківської таємниці
|Долар падає до основних валют на очікуваннях великого зниження ставок ФРС
|JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин
Бізнес
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL