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АНАЛІТИКА

Ціни на золото утримують рекордні максимуми на тлі бетів на подальше зниження ставок

08:52 17.09.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися близькими до рекордних максимумів на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система США значно знизить процентні ставки на цьому тижні.

Жовтий метал досяг рекордного максимуму в понеділок і торгувався трохи нижче цього рівня, оскільки трейдери почали враховувати в ціні зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів. Зростання цін на золото відбулося після ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій.

Спотове золото о 05:56 EET подешевшало на 0,2% до $2 578,03 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні подешевшали на 0,1% до $2 605,05 за унцію.

Спотові ціни в понеділок досягли рекордного максимуму в $2 589,69 за унцію, оскільки долар впав на бетах на більш значне зниження ставки. ФРС завершить дводенне засідання в середу.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 50 б.п. за підсумками засідання в середу в 68%, а ймовірність зниження на 25 б.п. - в 32%, повідомляє CME Fedwatch.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в неприбуткові активи. Очікується, що цього тижня ФРС дасть сигнал про початок циклу пом'якшення, в результаті якого процентні ставки можуть знизитися більш ніж на 100 б.п. до кінця року.

Цього року жовтий метал також отримав вигоду від значної кількості покупок з боку центральних банків, особливо на ринках, що розвиваються. Завдяки цьому ціни на зливки були кращими, ніж на інші дорогоцінні метали.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $990,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $31,145 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи зросли у вівторок, також на тлі ослаблення долара і бетів на зниження процентних ставок.

Але зростання цін на червоний метал стримувалося постійними побоюваннями щодо Китаю, який є найбільшим імпортером міді, після низки слабких економічних показників, опублікованих в країні в серпні.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,1% до $9 388,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,2770 за фунт.

Слабкі показники з Китаю посилили бети на те, що Пекіну доведеться вжити більше заходів стимулювання для підтримки економіки.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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