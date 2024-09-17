Долар притиснутий долу бетами на зниження ставк ФРС на 50 б.п.

У вівторок долар торгувався біля найнижчих рівнів цього року, напередодні очікуваного початку циклу пом'якшення в США, який, як очікують ринки, може розпочатися з масштабного зниження ставок.

Євро за ніч виріс до $1,1138 і торгувався на цій позначці на початку азіатської сесії, недалеко від річного максимуму проти долара в $1,1201.

Єна підскочила до позначки 140 під час святкових обмежених торгів у понеділок, а потім знизилась до 140,96, коли дилери повернулись до своїх робочих місць у Токіо.

Вона впала найбільше в цьому році, тому має найбільший простір для ралі на «голубиному» повороті центрального банку США.

Стійкий прорив 140,00 відкриє шлях до мінімуму з січня минулого року на рівні 127,215.

Ф'ючерси на облігації ФРС зросли в понеділок, збільшивши ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів до 67%, в порівнянні з 30% тиждень тому. Шанси різко зросли після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення про перспективу більш агресивного пом'якшення.

«Незалежно від того, на якому значенні (-25 б.п. чи -50 б.п.) зупиниться ФРС в середу, ми вважаємо, що повідомлення ФРС буде «голубиним», - сказав стратег Macquarie в записці для клієнтів.

«Долар США може ослабнути проти основних валют на дуже «голубиному» тоні, навіть при зниженні ставки на -25 б.п. ... найбільші втрати, якщо такі будуть, все ще ймовірні проти японської єни», - зазначили вони.

«Це тому, що контраст між прогнозами центральних банків буде залишатися найбільш різким між ФРС і Банком Японії, на даний момент».

Очікується, що в п'ятницю Банк Японії збереже політику без змін, але дасть зрозуміти, що подальше підвищення процентних ставок не за горами, що, можливо, пожвавить наступне засідання в жовтні.

Стерлінг - валюта G10 з найкращими показниками цього року, яка зросла на 3,9% по відношенню до долара - також очолив атаку на долар завдяки ознакам стійкості британської економіки і низькій інфляції.

У понеділок він перевищив позначку $1,32, а на початку азійської сесії його ціна зросла до $1,3209. Очікується, що Банк Англії залишить ставку на рівні 5% на засіданні в четвер, хоча ринки оцінюють ймовірність ще одного зниження ставки в 36%.

Австралійський і новозеландський долари також зростали протягом понеділка і у вівторок подорожчали до $0,6750 і $0,6192 відповідно, оскільки трейдери більше зосередилися на ФРС, ніж на ознаках поглиблення проблем у млявій економіці Китаю, що з'явилися на вихідних.

Китайські ринки до середи закриті на канікули на час осінніх свят, хоча в офшорній торгівлі юань утримувався на рівні 7,1000, оскільки він освоюється в новому діапазоні.

Індекс долара США за ніч ослаб на 0,4% до 100,7, недалеко від мінімуму 2024 року, досягнутого минулого місяця на позначці 100,51.

Пізніше будуть опубліковані дані по роздрібних продажах в США і канадський індекс споживчих цін, хоча вся увага прикута до засідання ФРС в середу.