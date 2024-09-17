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S&P піднявся, Nasdaq впав, оскільки техсехтор обтяжує перед рішенням ФРС
07:58 17.09.2024 |
S&P 500 трохи підвищився під час стриманої сесії, тоді як Nasdaq у понеділок впав, обтяжений падінням акцій технологічних компаній, оскільки інвестори оцінювали ймовірність підвищення ставки Федеральним резервом США цього тижня.
Технологічний індекс S&P, найкращий серед 11 основних секторів S&P цього року, втратив 0,95% як найбільше падіння за сесію.
Apple впала на 2,78% і стала найбільшим тягарем як для еталонного індексу S&P, так і для Nasdaq Composite, після того, як аналітик TF International Securities заявив, що попит на останні моделі iPhone 16 був нижчим, ніж очікувалося.
Занепокоєння щодо попиту також вплинуло на виробників чіпів: Nvidia, найкращий показник S&P 500 цього року, впала на 1,95%, Broadcom - на 2,19%, а Micron Tech - на 4,43%, що призвело до падіння індексу Philadelphia SE Semiconductor на 1,41%.
«Якщо люди хочуть швидко зібрати багато грошей, як вони це роблять? Вони продають імена, які вони можуть продати дуже швидко, не обов'язково знищуючи їх. Тож ви можете продати Apple, ви можете продати Nvidia, ви можете продати Amazon, Ви можете продати Microsoft дуже швидко та заробити багато грошей», - сказав Кен Полкарі, головний ринковий стратег SlateStone Wealth у Юпітері, Флорида.
«Вони хочуть зробити це перед засіданням ФРС на випадок, якщо вони починають нервувати, або вони хочуть зібрати готівку, щоб просто мати доступні гроші для роботи».
Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 228,30 пункту, або 0,55%, до 41 622,08, S&P 500 підвищився на 7,07 пункту, або 0,13%, до 5 633,09, а Nasdaq Composite втратив 91,85 пункту, або 0,52%, до 17 592,13.
З 11 секторів S&P 500 тільки технологічні та споживчі дискреційні акції були нижчими за день, тоді як фінанси, зросли на 1,22%, і енергетика, зросли на 1,2%, показавши найкращі результати.
З початку цього року ринки зросли через очікування, що ФРС почне послаблювати свою монетарну політику, а дані свідчать про те, що економіка може уникнути рецесії.
Індекс Dow в понеділок закрився на рекордно високому рівні, а S&P 500 менше ніж на 1% від свого рекорду закриття, встановленого в липні.
Очікування ринку щодо розміру зниження ставки, яке Федеральна резервна система оголосить у середу, останніми днями були нестабільними, і наразі ймовірність зниження на 50 базисних пунктів становить 59%, згідно з CME FedWatch Tool.
Ціни Intel Corp підскочили на 6,36% після того, як звіт показав, що вона отримала право отримати цілих 3,5 мільярда доларів федеральних грантів на виробництво напівпровідників для Міністерства оборони США.
Акції Boeing впали на 0,78% після того, як виробник літаків заявив, що припиняє прийом на роботу та розглядає тимчасові відпустки найближчими тижнями, оскільки страйк працівників розтягнувся на четвертий день.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зросли, перевищили кількість тих, що знизилися, у співвідношенні 2,74 до 1. На Nasdaq кількість тих, хто підвищились, перевищила тих, хто знизилися, у співвідношенні 1,17 до 1.
S&P 500 зафіксував 88 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 143 нові максимуми і 83 нові мінімуми.
Обсяг на біржах США склав 9,74 мільярда акцій у порівнянні з 10,75 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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