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Артур Еш
Долар падає до основних валют на очікуваннях великого зниження ставок ФРС
15:51 16.09.2024 |
Курс долара США падає в парах із основними валютами вдень у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,42%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,45%.
Вся увага ринку цього тижня спрямована на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), підсумки якого стануть відомі в середу. Аналітики і трейдери очікують від Федрезерву початку зниження ключової процентної ставки, при цьому оцінка розміру такого зниження регулярно змінюється.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом на 50 б.п. оцінюють трейдери в 63% проти 50% у п'ятницю, за даними CME FedWatch.
"Ми розглядаємо новий і неминучий цикл пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезерву як серйозний негативний фактор для долара, - сказав стратег National Australia Bank Ltd. Родріго Катріл. - Долар очікує циклічне зниження, мірою того, як ФРС опускатиме ставку до нейтрального рівня, а то й нижче".
Пара євро/долар за даними на 15:02 EET торгується на рівні $1,1129 порівняно з $1,1076 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,5%.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого тижня знизив відсоткові ставки на 25 б. п. і дав зрозуміти, що знижуватиме їх і надалі. Ринки вважають, що цього року він ще 1-2 рази знизить ставки на 25 б.п.
У четвер також стануть відомі підсумки чергового засідання Банку Англії, у п'ятницю - Банку Японії. Змін ставок від них не очікується.
Вартість фунта стерлінгів зростає на 0,6% і становить $1,32 проти $1,3124 за підсумками торгів минулої п'ятниці.
Курс долара щодо єни впав на 0,8% і становить 139,77 єни проти 140,83 єни наприкінці минулого тижня.
Долар торгується нижче 140 ієн уперше з липня минулого року.
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