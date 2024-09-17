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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3193 грн/$1
12:38 16.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 16 вересня 2024 року.
|Показник
|13.09.2024
|16.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3111
|41.3193
|0.02
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 16 вересня - 41,3171 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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