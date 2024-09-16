Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі перспективи зниження ставок та спробі вбивства Трампа

08:05 16.09.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азіатських торгах у понеділок на тлі зростаючих бетів, що Федеральна резервна система цього тижня сильніше знизить процентні ставки.

Повідомлення про другу спробу вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа також підштовхнули певний попит на прихісток, хоча Трамп, здавалося, не постраждав, а нападника затримали.

Обсяги торгів в Азії були дещо обмежені через ринкові канікули в Японії, Китаї та Південній Кореї.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до рекордного рівня в 2589,02 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2613,70 доларів за унцію.

Більш слабкий долар дозволив зміцнити ціни на золото, оскільки ринки чекали засідання ФРС.

Очікується, що центральний банк США знизить процентні ставки в середу, хоча ринки розділені між зниженням на 25 або 50 базисних пунктів.

CME Fedwatch показав, що ринки розділилися рівно на 50% за двома варіантами, причому ставки на більше скорочення повертаються в гру через занепокоєння щодо слабкості ринку праці.

Також очікується, що центральний банк розпочне цикл пом'якшення з цього тижня, причому аналітики очікують зниження ставок щонайменше на 100 базисних пунктів до кінця року.

Нижчі ставки є хорошим провіщенням для дорогоцінних металів, враховуючи те, що вони зменшують альтернативну вартість інвестування в безприбуткові активи.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $1004,0 за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до $31,332 за унцію.

Після повідомлень про другу спробу вбивства Трампа, цього разу на його полі для гольфу у Флориді, золото знайшло певний попит на безпечну гавань.

Але агенти спецслужб завадили цій спробі в результаті перестрілки з нападником, який пізніше був затриманий владою. Трамп не постраждав під час заходу, про що заявив у повідомленні на своєму веб-сайті зі збору коштів.

Серед промислових металів, ціни на мідь виграли від послаблення долара. Але зростання червоного металу стримувалося низкою слабких економічних показників Китаю, найбільшого в світі імпортера міді.

Еталонний ф'ючерс на мідь на Лондонській біржі металів зріс на 0,1% до 9276,0 доларів за тонну, тоді як місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 4,2225 доларів за фунт.

Ряд даних, опублікованих Китаєм на вихідних, показав, що промислове виробництво та роздрібні продажі зросли менше, ніж очікувалося, у серпні, тоді як безробіття зросло, а ціни на житло впали.

Показники посилили занепокоєння щодо уповільнення економіки в країні, що може віщувати поганий апетит до міді. Але аналітики ANZ заявили, що тепер уряд може мати більше стимулу для впровадження заходів стимулювання.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3171
  0,0428
 0,10
EUR
 1
 45,7959
  0,3364
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9971  0,01 0,01 41,6221  0,05 0,13
EUR 45,5042  0,11 0,25 46,2408  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на 13.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес