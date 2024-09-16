Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі перспективи зниження ставок та спробі вбивства Трампа

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азіатських торгах у понеділок на тлі зростаючих бетів, що Федеральна резервна система цього тижня сильніше знизить процентні ставки.

Повідомлення про другу спробу вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа також підштовхнули певний попит на прихісток, хоча Трамп, здавалося, не постраждав, а нападника затримали.

Обсяги торгів в Азії були дещо обмежені через ринкові канікули в Японії, Китаї та Південній Кореї.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до рекордного рівня в 2589,02 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2613,70 доларів за унцію.

Більш слабкий долар дозволив зміцнити ціни на золото, оскільки ринки чекали засідання ФРС.

Очікується, що центральний банк США знизить процентні ставки в середу, хоча ринки розділені між зниженням на 25 або 50 базисних пунктів.

CME Fedwatch показав, що ринки розділилися рівно на 50% за двома варіантами, причому ставки на більше скорочення повертаються в гру через занепокоєння щодо слабкості ринку праці.

Також очікується, що центральний банк розпочне цикл пом'якшення з цього тижня, причому аналітики очікують зниження ставок щонайменше на 100 базисних пунктів до кінця року.

Нижчі ставки є хорошим провіщенням для дорогоцінних металів, враховуючи те, що вони зменшують альтернативну вартість інвестування в безприбуткові активи.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $1004,0 за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до $31,332 за унцію.

Після повідомлень про другу спробу вбивства Трампа, цього разу на його полі для гольфу у Флориді, золото знайшло певний попит на безпечну гавань.

Але агенти спецслужб завадили цій спробі в результаті перестрілки з нападником, який пізніше був затриманий владою. Трамп не постраждав під час заходу, про що заявив у повідомленні на своєму веб-сайті зі збору коштів.

Серед промислових металів, ціни на мідь виграли від послаблення долара. Але зростання червоного металу стримувалося низкою слабких економічних показників Китаю, найбільшого в світі імпортера міді.

Еталонний ф'ючерс на мідь на Лондонській біржі металів зріс на 0,1% до 9276,0 доларів за тонну, тоді як місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 4,2225 доларів за фунт.

Ряд даних, опублікованих Китаєм на вихідних, показав, що промислове виробництво та роздрібні продажі зросли менше, ніж очікувалося, у серпні, тоді як безробіття зросло, а ціни на житло впали.

Показники посилили занепокоєння щодо уповільнення економіки в країні, що може віщувати поганий апетит до міді. Але аналітики ANZ заявили, що тепер уряд може мати більше стимулу для впровадження заходів стимулювання.