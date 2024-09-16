Азійські акції приглушено торгуються в очікуванні зниження ставок; Гонконг падає на слабких даних з Китаю

Азійські фондові індекси мало змінилися в понеділок, коли торгівля через вихідні була розрідженою, і основна увага була зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи, яке відбудеться цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентні ставки.

Гонконг впав після шквалу слабких економічних даних з материка, опублікованих на вихідних.

Але регіональні обсяги торгів були обмежені через вихідні дні в Китаї, Японії та Південній Кореї.

Азійські ринки отримали певний позитивний імпульс від сильних показників Волл-стріт минулого тижня, де зростаючий оптимізм щодо зниження відсоткових ставок спричинив значне зростання. У п'ятницю індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average наблизилися до рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими на азіатських торгах, демонструючи слабку реакцію на повідомлення про другий замах на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6%, що було викликано втратами в материкових акціях після низки слабких економічних показників Китаю.

Дані, опубліковані на вихідних, показали, що промислове виробництво і роздрібні продажі в Китаї в серпні впали менше, ніж очікувалося.

Безробіття зросло, а ціни на житло знижувались черговий місяць поспіль.

Дані посилили занепокоєння щодо тривалого уповільнення найбільшої економіки Азії, що ще більше погіршило настрої щодо країни та регіональних ринків.

Хоча ринки материкового Китаю закриті протягом дня, вони, ймовірно, різко впадуть, коли знову відкриються в четвер.

Азійські ринки залишалися у вузькому діапазоні на тлі спекуляцій щодо процентних ставок у США.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,5%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін.

Очікується, що Федеральний резерв знизить процентні ставки за підсумками засідання в середу.

Але думки трейдерів розділилися щодо того, наскільки ФРС знизить ставки.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на 50% і на 25 б.п. - на 50%.

Тим не менш, ФРС, ймовірно, почне цикл пом'якшення з середи, а нижчі ставки будуть більш сприятливими для акцій.