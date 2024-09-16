Валюти стримані, оскільки ринки вагаються щодо зниження ставки ФРС

У понеділок єна торгувалася біля найвищих рівнів за рік, оскільки учасники ринку вагалися щодо очікуваного розміру зниження ставки Федеральним Резервом США, яке майже напевно відбудеться цього тижня.

Торги в Азії були повільними, оскільки ринки Японії, Китаю і Південної Кореї були закриті на свята.

Курс долара не змінився і склав 140,86 єни, майже на тому ж рівні, що і минулого тижня, і близько до 140,285 єни - мінімуму кінця грудня, якого він досяг у п'ятницю. Минулого тижня долар впав на 1,3% по відношенню до єни.

Засідання ФРС 17-18 вересня є головною подією насиченого тижня, на якому також Банк Англії та Банк Японії оголошують про свої політичні рішення в четвер і п'ятницю.

Дохідність казначейських облігацій падає напередодні довгоочікуваного засідання, особливо на фоні збільшення ймовірності того, що ФРС вдасться до агресивної монетарної політики і знизить ставку на півпункту.

Базова дохідність 10-річних облігацій востаннє була на рівні 3,65%, не змінившись з п'ятниці. Приблизно за два тижні ця дохідність знизилася на 30 базисних пунктів. Дворічна дохідність, яка тісніше пов'язана з очікуваннями щодо монетарної політики, становила 3,57% і знизилась з приблизно 3,94% два тижні тому.

Продаж долара за єну був найчистішою операцією для інвесторів, які хотіли зіграти на падінні прибутковості казначейських облігацій, сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень австралійського онлайн-брокера Pepperstone.

«Поки спекулянти відкривають короткі позиції і грають на цьому зниженні, ця тенденція, безумовно, є тією, до якої варто прислухатися», - сказав він, і грудневі мінімуми пари долар-ієна є тим, за чим варто стежити.

Зниження ставки ФРС на чверть пункту, як і раніше, розглядається як дещо більш ймовірний результат, але лише незначно.

Виступи представників ФРС і випуски даних за останній місяць змусили ринки змістити акценти щодо розміру зниження ставки на цьому тижні, обговорюючи, чи буде ФРС реагувати на слабкість на ринку праці агресивними скороченнями або займе більш повільну вичікувальну позицію.

Ф'ючерси на фонди ФРС відображають, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні в 52%, згідно з даними CME FedWatch Tool. Ф'ючерси передбачають зниження ставки на 125 базисних пунктів у 2024 році.

Інвестори також очікують рішення Банку Японії щодо процентної ставки в п'ятницю, коли, як очікується, він збереже короткострокову цільову ставку на рівні 0,25%.

Члени правління Банку Японії зазначили, що вони зацікавлені в підвищенні ставок, а скорочення розриву між ставками в Японії та інших основних валютах підштовхнуло курс єни до зростання і призвело до згортання угод на мільярди доларів, що фінансувалися в єні.

Японія також має побачити зміну політичного керівництва, оскільки правляча Ліберально-демократична партія має провести вибори 27 вересня, щоб обрати лідера, який замінить прем'єр-міністра Фуміо Кісіду.

Санае Такаічі, один з головних претендентів на заміну Кісіди, заявив в п'ятницю, що Банк Японії повинен утриматися від подальшого підвищення процентних ставок, щоб зберегти економічне відновлення країни недоторканим.

Фунт стерлінгів трохи виріс на 0,05% до $1,3132, але все ще слабший за свої тижневі максимуми, досягнуті в п'ятницю. Євро виріс на 0,11% до $1,1088. Індекс долара знизився на 0,1% до 101.

Минулого тижня Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 б.п., але президент ЄЦБ Крістін Лагард послабила очікування ще одного зниження вартості запозичень наступного місяця.

Головний економіст ЄЦБ Філіп Р. Лейн і віце-президент Луїс де Гіндос виступають на заходах в понеділок.

Очікується, що Банк Англії збереже ключову процентну ставку на рівні 5% наступного тижня, після того, як в серпні він почав її пом'якшення зі зниження на 25 б.п.

Голова Банку Канади Тіфф Маклем тим часом відкрив двері для прискорення темпів зниження процентних ставок, повідомила в неділю Financial Times. Після того, як Банк Канади утримував ключову процентну ставку на рівні 5%, що є найвищим показником за останні двадцять років, протягом року, він знижував її на чверть пункту тричі поспіль, починаючи з червня.