Волл-стріт зросли, оскільки трейдери роблять бети на більше зниження ставки ФРС

Основні індекси Волл-стріт закрилися в п'ятницю з підвищенням, оскільки інвестори очікують більшого зниження процентної ставки Федеральним резервом США наступного тижня, причому чутливі до ставки акції компаній з малою капіталізацією показали кращий результат.

Бети на розмір зниження ставки ФРС були волатильними і до кінця п'ятниці приблизно зрівнялися. Очікування зниження ставки на 50 базисних пунктів підскочили до 49% з 28% у четвер, згідно з даними CME's FedWatch Tool, який показував 51% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Колишній президент ФРС Нью-Йорку Білл Дадлі заявив в кінці четверга, що існують вагомі підстави для зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів.

У повідомленнях Wall Street Journal та інших ЗМІ на початку четверга йшлося про те, що ФРС зіткнулася з важким рішенням щодо того, наскільки пом'якшити політику 18 вересня.

«Знову почали з'являтися чутки про те, що в ході дискусії в ФРС на столі залишається 50 базисних пунктів», - сказав Джим Берд, головний інвестиційний директор компанії Plant Moran Financial Advisors, Саутфілд, штат Мічиган.

На противагу цьому, в четвер бети на те, що ФРС вирішить знизити ставку на 25 базисних пунктів, зміцнилися після новин про дещо вищі ціни виробників і даних про споживчі ціни.

В той час, як нові надії на більше зниження ставки сприяли зростанню індексів компаній з високою капіталізацією в п'ятницю, оптимізм був найбільш очевидним в індексі компаній з низькою капіталізацією Russell 2000), який виріс на 2,5% за день і на 4,4% за тиждень.

Менші компанії більш чутливі до змін ставок, оскільки вони більше залежать від позикових коштів та кредитів з плаваючою ставкою.

Берд стверджує, що акції, схоже, демонструють оптимізм інвесторів щодо того, що зниження ставки на 50 базисних пунктів не означатиме наближення рецесії.

«Якби інвестори дивилися на це і казали, що їм потрібно рухатися швидше, тому що вони відстають від кривої, ви б не побачили зростання ризикових активів, таких як акції компаній з малою капіталізацією», - сказав Берд. «Сьогодні ви бачите, як деякі з найбільш ризикованих секторів фондового ринку досить сильно зростають».

Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень Glenmede у Філадельфії, сказав, що п'ятничне зростання, швидше за все, пов'язане з коментарем Дадлі про необхідність зниження ставки на 50 базисних пунктів.

Також у п'ятницю опитування показало, що споживчі настрої в США покращилися у вересні, оскільки інфляція знизилася, хоча американці залишаються обережними напередодні президентських виборів у листопаді.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 297,01 пункту, або на 0,72%, до 41 393,78, S&P 500 - на 30,26 пункту, або на 0,54%, до 5 626,02, а Nasdaq Composite - на 114,30 пункту, або на 0,65%, до 17 683,98.

Всі три основні американські індекси завершили тиждень майже на двотижневих максимумах і зафіксували значний тижневий приріст.

За тиждень S&P 500 виріс на 4,02%, а Nasdaq - на 5,95%, причому обидва індекси продемонстрували найбільший тижневий відсотковий приріст з початку листопада. Dow додав 2,60% за тиждень.

Акції Adobe впали на 8,5% після того, як виробник фотошопу спрогнозував прибуток у четвертому кварталі, який виявився нижчим за очікування.

А акції Boeing впали на 3,7% після того, як працівники заводу на західному узбережжі США рано вранці в п'ятницю пішли з роботи, оскільки вони в переважній більшості відхилили контрактну угоду.

Китайська фірма електронної комерції PDD Holdings впала на 2,4% після того, як адміністрація Байдена заявила, що збирається обмежити безмитне ввезення в США товарів з низькою вартістю нижче порогу «de minimis» в 800 доларів.

Акції Uber виросли на 6,4% після того, як платформа для виклику автомобілів заявила, що в партнерстві з Waymo, що належить Alphabet, вона запустить автономний виклик автомобілів в Остіні, штат Техас, і Атланті.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 653 нових максимуми і 27 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 5,54 до 1.

На Nasdaq 3 275 акцій зросли, а 1 026 впали, тож акції з новими емісіями переважали над тими, що впали, у співвідношенні 3,19 до 1. Індекс S&P 500 показав 60 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 116 нових максимумів і 54 нових мінімуми.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,15 мільярдів акцій порівняно з 10,78 мільярдів в середньому за останні 20 сесій.