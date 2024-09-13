Долар США слабо дешевшає до євро, стабільний у парі з фунтом

Долар США слабо дешевшає щодо євро, стабільний у парі з фунтом стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.

Увага ринку зміщується на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться наступного тижня. Впевненість трейдерів у тому, що американський ЦБ опустить ставку одразу на 50 базисних пунктів, зростає на тлі сигналів тривалого ослаблення інфляції.

Як стало відомо в четвер, ціни виробників у США (індекс PPI) у серпні збільшилися на 1,7% проти того самого місяця минулого року, мінімальними темпами за пів року. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 1,8%.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, імовірність її зниження Федрезервом на 50 б. п. трейдери оцінюють в 41%, за даними CME FedWatch.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,1085 проти $1,1077 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3120 проти $1,3123 за підсумками торгів у четвер.

Потенціал для ослаблення долара обмежений з огляду на те, що ринок уже закладає очікування суттєвого зниження ставки Федрезервом, зазначають експерти UniCredit Research. Аналітики банку вважають, що ФРС опустить ставку більш ніж на 200 базисних пунктів до липня 2025 року, а Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії - на 140-150 б. п., йдеться в огляді UniCredit.

"Наявність таких агресивних очікувань ускладнює можливість прогнозування ще більш різкого зниження ставки ФРС, якщо лише не виникне сценарію рецесії в США", - зазначають експерти.

Згідно з прогнозом UniCredit, пара євро/долар торгуватиметься в діапазоні $1,09-1,12 найближчими місяцями.

ЄЦБ напередодні знизив базову ставку за депозитами на 25 базисних пунктів, до 3,5%. Президент ЄЦБ Крістін Лагард не дала чіткої відповіді на запитання, коли ставки може бути знижено наступного разу. Зокрема, вона сказала, що ЄЦБ не має плану щодо жовтневого засідання. Водночас вона зазначила, що очікує подальшого уповільнення інфляції в єврозоні.

Курс долара щодо єни опустився під час торгів до 140,8 єни з 141,82 єни на закриття ринку напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1030 юаня проти 7,1184 юаня за підсумками попередньої сесії.