Долар слабшає, оскільки трейдери збільшують бети на значне зниження ставки ФРС

Долар ослаб у п'ятницю, а євро та ієна зросли, оскільки інвестори залишалися в очікуванні засідання центрального банку наступного тижня, де основна увага буде зосереджена на Федеральній резервній системі та розмірі очікуваного зниження процентної ставки.

Хоча ФРС майже напевно знизить ставки наступного тижня, невизначеність щодо того, чи буде це зниження на 25 базисних пунктів або на 50 базисних пунктів, тримає інвесторів в напрузі і тисне на курс долара.

Аналітики вказують на повідомлення Financial Times та Wall Street Journal, які припускають, що рішення ФРС буде нелегким, як на одну з причин, чому трейдери збільшують бети на значне зниження ставок наступного тижня.

За словами Крістофера Вонга, валютного стратега OCBC, вищі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США, опубліковані в четвер, і стаття в Wall Street Journal про дилему ФРС щодо зниження ставки, відродили бети на різке зниження ставки на вересневому засіданні.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 50 б.п. в 43% в порівнянні з 27% днем раніше, при цьому ймовірність зниження на 25 б.п. становить 57%, як показав інструмент CME FedWatch. Ринки оцінюють пом'якшення на 113 б.п. впродовж трьох засідань, що залишилися в цьому році.

Європейський центральний банк у четвер знизив ставки, але президент ЄЦБ Крістін Лагард послабила очікування ще одного зниження ставок наступного місяця, що призвело до зростання євро, і єдина валюта утримувала ці прибутки на початку торгів у п'ятницю.

Крім ФРС, Банк Англії і Банк Японії проводять засідання з питань політики наступного тижня.

Євро трохи піднявся до $1,1083 після зростання на 0,57% в четвер, залишивши індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, включаючи євро, на рівні 101,11.

Безліч неоднозначних економічних звітів з США на цьому тижні змішали очікування щодо процентної ставки: звіт у четвер показав, що кількість звільнень залишається низькою, навіть незважаючи на те, що ринок праці сповільнюється, в той час як інші дані показали, що ціни виробників у серпні зросли трохи більше, ніж очікувалося, на тлі відскоку вартості послуг.

Ці дані, швидше за все, не змусять ФРС призупинити зниження ставок, «але вони повинні слугувати нагадуванням про важливість збалансування обох сторін свого мандату (зайнятості та інфляції)», - сказав Райан Брандхем, керівник відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.

«Зберігаються ризики того, що інфляція може повернутися до цільового рівня не так легко, як всі, включаючи ФРС, очікують».

На початку торгів ієна виросла на 0,3%, до 141,38 за долар, майже досягнувши максимуму за вісім з половиною місяців - 140,71, якого вона досягла в середу напередодні засідання Банку Японії.

Член правління Банку Японії Наокі Тамура заявив у четвер, що центральний банк повинен підвищити ставки щонайменше до 1% вже у другій половині наступного фінансового року, але додав, що, швидше за все, він буде підвищувати ставки повільно і в кілька етапів.

Фунт стерлінгів виріс на 0,1% до $1,31415 напередодні засідання Банку Англії наступного тижня, де ф'ючерсні ринки припускають приблизно 80% ймовірність того, що процентні ставки залишаться без змін після їх зниження на 25 базисних пунктів в серпні.