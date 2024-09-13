Індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням; дані свідчать на користь меншого зниження ставки ФРС

Основні індекси Волл-стріт закрились зростанням після того, як останні дані по інфляції посилили очікування зниження ставки Федеральним резервом на 25 базисних пунктів, в той час як слабкий прогноз доходів Moderna призвів до того, що вона втратила найбільше відсотків серед S&P 500.

Індекс цін виробників (ІЦВ) для кінцевого попиту в серпні виріс на 0,2%, в порівнянні з оцінками зростання на 0,1%. Базовий показник, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,3%, що перевищило прогноз на 0,2%.

Крім того, кількість первинних заявок на державну допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 7 вересня, склала 230 000, що відповідає прогнозам.

«Дані цього тижня в значній мірі підтверджують, що ми навряд чи матимемо жорстку посадку і що ми знаходимося на етапі м'якої посадки», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«Поки інвестори вбачають зниження процентних ставок і перспективу подальшого зниження процентних ставок, вони натхненні перспективами на фондовому ринку, особливо в тих його секторах, що зростають».

Низка слабких даних по зайнятості та економічному зростанню за останні кілька тижнів підживлювала деякі бети на більш значне, ніж зазвичай, зниження процентної ставки ФРС на 50 б.п., але ці бети зникли після інфляційного звіту в середу.

Хоча в четвер бети коливалися, трейдери все ще ставили на 69% ймовірність того, що центральний банк США знизить ставку лише на 25 б.п. на засіданні 17-18 вересня, як показав FedWatch Tool від CME. Це буде перше зниження ставки з березня 2020 року.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 235,06 пункту, або на 0,58%, до 41 096,77, S&P 500 - на 41,63 пункту, або на 0,75%, до 5 595,76, а Nasdaq Composite - на 174,15 пункту, або на 1,00%, до 17 569,68.

Більш економічно чутливий індекс Russell 2000 з малою капіталізацією випередив інші індекси, піднявшись на 1,2%.

«Ймовірно, є певне полювання на вигідні пропозиції. Акції з малою капіталізацією - це сектор, який відставав весь рік, і вони, як правило, чутливі до ставок, тому якщо ставки знижуються, це може мати значний вплив», - сказав Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана.

Усі 11 галузей промисловості, що входять до індексу S&P 500, зросли в ціні, на чолі з сектором послуг зв'язку, який додав 2%.

Найбільше зросли акції Warner Bros Discovery, які подорожчали на 10,4% після того, як компанія оголосила спільно з Charter Communications про те, що кабельна компанія надаватиме клієнтам рекламну версію потокових сервісів Warner - Max і Discovery+. Акції Charter виросли на 3,6%.

Акції Moderna знизились на 12,4% після падіння до найнижчого рівня з листопада. Виробник вакцин прогнозував продажі від $2,5 млрд до $3,5 млрд в наступному році, що нижче оцінок аналітиків.

З більш позитивних новин, акції Kroger зросли на 7,2% після того, як мережа супермаркетів перевершила оцінки за другий квартал і підвищила нижню межу свого річного прогнозу продажів.

Акції золотодобувних компаній підскочили, оскільки спотове золото досягло рекордного рівня, а індекс Arca Gold BUGS зріс на 5,8%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 405 нових максимумів і 46 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 3,45 до 1.

На Nasdaq 2,665 акцій зросли і 1,543 впали, кількість акцій, що зростали, перевищила кількість акцій, що падали, у співвідношенні 1,73 до 1. Індекс S&P 500 показав 37 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 73 нових максимуми і 76 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,58 мільярдів акцій порівняно з 10,82 мільярдами ковзних середніх за останні 20 сесій.