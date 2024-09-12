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SWIFT створює інфраструктуру для операцій з цифровими активами
18:05 12.09.2024 |
Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами. Про це повідомляється на сайті системи.
"Ми зарекомендували себе як надійна та ефективна платформа для операцій з фіатними грошима та цінними паперами. Тепер продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру, щоб запропонувати нашим учасникам такий самий рівень доступу до нових класів цифрових активів та валют у різних сферах використання", - йдеться у повідомленні.
Операції з цифровими активами мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі.
Планується, що в майбутньому нова платформа дозволить покупцям цінних паперів одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу в мережі.
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