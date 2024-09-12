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Долар США стабільний до євро і фунта перед публікацією рішень ЄЦБ
15:40 12.09.2024 |
Долар США стабільний до євро і фунта на торгах у четвер, трохи зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,01%.
Трейдери очікують рішень Європейського центрального банку (ЄЦБ), який, як очікується, знову знизить ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає зменшення базової ставки за кредитами ЄЦБ до 4% з 4,25%, ставки за депозитами - до 3,5% з 3,75%.
Європейський регулятор оприлюднить рішення щодо ставок о 15:15 кв, а о 16:15 кв розпочнеться пресконференція президента ЄЦБ Крістін Лагард.
Євро може подешевшати, якщо ЄЦБ знизить ставку і дасть зрозуміти, що може знову опустити її в жовтні, зазначають експерти Commerzbank.
Слова Лагард про те, що наступні кроки залежатимуть від статданих, зниження економічних прогнозів регулятором, а також заява про наявність прогресу в ослабленні інфляції ринок може інтерпретувати як сигнал про те, що в жовтні може відбутися подальше зниження ставки, говорить валютний аналітик Commerzbank Антьє Префке, слова якої наводить The Wall Street Journal.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1017 проти $1,1014 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3043 проти $1,3042 за підсумками торгів у середу.
Курс долара щодо єни піднявся під час торгів до 142,49 єни проти 142,37 єни на закриття ринку напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1274 юаня проти 7,1296 юаня за підсумками попередньої сесії.
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