НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2573 грн/$1

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку у війні з Росією. Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії з нагоди візиту глави британського МЗС Девіда Леммі до Києва.