У Великій Британії розглянуть законопроєкт про правовий статус криптовалют

Уряд Великої Британії вніс до парламенту законопроєкт, спрямований на офіційне визначення цифрових активів як нової форми власності. У разі його ухвалення власники біткоїнів та інших криптовалют отримають правовий захист, заявили автори документа.

У повідомленні йдеться про те, що законопроєкт зможе захистити власників активів і криптофірми від шахрайства та афер. Крім того, він допоможе в розгляді справ, у яких цифрові активи оскаржуються або є частиною врегулювання.

Згідно з документом, у Великій Британії існують дві категорії майна: «речі у володінні» (наприклад, золото, гроші, автомобілі) і «речі в обігу» (кредити, акції). Якщо парламентарії ухвалять законопроєкт, у країні з'явиться третій вид власності, який «дасть змогу певним цифровим активам залучати права особистої власності», заявила міністр юстиції Гайді Александер.

«Законопроєкт допоможе Великій Британії зберегти лідерські позиції у глобальних перегонах криптовалют, що формуються, ставши однією з перших країн, що визнали ці активи на законодавчому рівні», - наголошується в документі.

Передбачається, що правовий статус у Великій Британії можуть отримати не тільки криптовалюти, а й інші цифрові активи - наприклад, невзаємозамінні токени (NFT) і токенізовані активи реального світу (RWA).

Законопроєкт став відповіддю на доповідь Правової комісії за 2023 рік. У ній встановлено, що цифрові активи не є речами, що перебувають у володінні або в обороті.

Як і в більшості інших країн, законодавство щодо криптовалют у Великій Британії перебуває на стадії обговорення. Головним наглядовим органом є Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA), яке застерігає від інвестування в цей клас активів.

Зі свого боку, деякі чиновники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, неодноразово заявляли про наміри перетворити країну на центр цифрових активів.



