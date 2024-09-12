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Євросоюз офіційно схвалить стандарти стейблкоїнів до кінця року
11:44 12.09.2024 |
Технічні стандарти для емітентів стейблкоїнів відповідно до регулювання крипторинків у законодавстві Європейського Союзу (MiCA), ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС до кінця року. Про це пише CoinDesk із посиланням на представника Європейської служби банківського нагляду (EBA).
Розробкою 15 стандартів спільно займалися EBA і Європейське управління з цінних паперів і ринків. Після ухвалення проєкту Єврокомісією настане черга Європейського парламенту і Ради ЄС.
Потім буде запущено процес формального прийняття з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. З цього моменту ініціатива вважатиметься легітимною.
Правила охоплюють стандарти авторизації, стрес-тестування та методи оцінки кількості й вартості трансакцій для емітентів стейблкойнів.
Довідка
Стейблкоїн (від англ. stablecoin - стабільна монета) - криптовалюта, ринкова вартість якої прив'язана до вартості певного активу. Наприклад, курс стейблкоїна Tether (USDT) дорівнює курсу американського долара: 1 USDT = 1 USD. Стейблкоїни можуть бути підкріплені й іншими активами або взагалі не мати забезпечення.
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