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Євросоюз офіційно схвалить стандарти стейблкоїнів до кінця року

11:44 12.09.2024 |

Фінанси

 

Технічні стандарти для емітентів стейблкоїнів відповідно до регулювання крипторинків у законодавстві Європейського Союзу (MiCA), ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС до кінця року. Про це пише CoinDesk із посиланням на представника Європейської служби банківського нагляду (EBA).

Розробкою 15 стандартів спільно займалися EBA і Європейське управління з цінних паперів і ринків. Після ухвалення проєкту Єврокомісією настане черга Європейського парламенту і Ради ЄС.

Потім буде запущено процес формального прийняття з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. З цього моменту ініціатива вважатиметься легітимною.

Правила охоплюють стандарти авторизації, стрес-тестування та методи оцінки кількості й вартості трансакцій для емітентів стейблкойнів.

Довідка

Стейблкоїн (від англ. stablecoin - стабільна монета) - криптовалюта, ринкова вартість якої прив'язана до вартості певного активу. Наприклад, курс стейблкоїна Tether (USDT) дорівнює курсу американського долара: 1 USDT = 1 USD. Стейблкоїни можуть бути підкріплені й іншими активами або взагалі не мати забезпечення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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