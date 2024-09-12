Акції в Азії зростають на тлі ралі Nvidia; Японія зростає на слабкій інфляції

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, а акції технологічних компаній слідували за нічним ралі лідера ринку Nvidia, в той час як японські ринки злетіли, оскільки м'які показники інфляції виробників підірвали «яструбині» сигнали Банку Японії.

Регіональні акції технологічних компаній зросли слідом за американськими аналогами, коли генеральний директор корпорації NVIDIA Дженсен Хуанг заявив про високий попит на штучний інтелект. Прибуток був спрямований в основному на виробників мікросхем.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах, оскільки більш високі, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції надали більш тверезий прогноз щодо зниження процентних ставок. Ринки готувалися до зниження ставки Федеральним резервом на 25 базисних пунктів наступного тижня.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найкращі результати в Азії в четвер, піднявшись від 2% до 3%.

Зростання японських акцій відбулося на фоні того, що дані по інфляції індексу цін виробників у серпні виявилися меншими, ніж очікувалося.

Ці дані дещо підірвали нещодавні коментарі представників Банку Японії про необхідність подальшого підвищення процентних ставок, особливо зважаючи на те, що будь-яке подальше підвищення ставок Банком Японії значною мірою залежить від зростання інфляції.

Засідання Банку Японії відбудеться наступного тижня, і аналітики не впевнені, що центральний банк знову підвищить процентні ставки. Але слабша інфляція дає центральному банку менше підстав для негайного підвищення ставок.

Член правління Банку Японії Наокі Тамура заявив у четвер, що банку необхідно підвищити процентні ставки щонайменше до 1%, щоб уникнути інфляційних ризиків.

Зростання акцій технологічних компаній також підтримало японські ринки, в той час як технологічні біржі в Азії зафіксували відносно сильніший ріст.

Південнокорейський KOSPI виріс на 1,2%, а ралі тайванського TSMC на 4,7% сприяло зростанню Тайванського зваженого індексу.

Акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, зросли після того, як Nvidia за ніч зросла більш ніж на 8% після коментарів її генерального директора, який підтвердив, що попит на штучний інтелект допоможе підтримати оцінку технологій, навіть незважаючи на погіршення загальноекономічної ситуації в світі.

Постачальники Nvidia, включаючи SK Hynix Inc і Advantest Corp. зросли на 5,4% і 7% відповідно.

Акції Samsung Electronics Co Ltd зросли на 1% після того, як агентство Reuters повідомило, що компанія планує глобальне скорочення до 30% робочих місць у деяких підрозділах.

За межами технологічного сектору, зростання на азійських ринках було набагато більш стриманим. Австралійський ASX 200 додав 0,7%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на посереднє відкриття після того, як індекс відступив в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали, так само як і гонконгський Hang Seng, причому всі три рухалися у флетово-низькому діапазоні. Настрої щодо Китаю були підірвані повідомленнями про те, що американські законодавці готують нові торгові обмеження для цієї країни.